SRAMOTAN INCIDENT

Huligani vrijeđali i fizički napali novinarku u Benkovcu: Petorica su dobila zabranu prilaska

Piše Ivan Štengl,
Novinarka je ranije izjavila da policija, koja je bila na tom festivalu, nije radila ništa. Samo su promatrali u tišini. Uz to, zamolili su je da se udalji što dalje

Prošla su dva dana od incidenta na festivalu 'Nosi se' u Benkovcu na kojeg su stigli huligani i branitelji. Na snimkama novinarke i organizatorice Melite Vrsaljko vidi se kako joj se prosvjednici unose u lice i vrijeđaju je. Jedan ju je udario u ruku.

Portal Faktograf.hr piše kako su petorica prosvjednika dobila zabranu približavanja novinarki na manje od 30 metara. Među njima je Nedjiljko Genda, predsjednik gradskog ogranka Udruge Hrvatskih dragovoljaca Benkovac i predvodnik prosvjeda.

Novinarka je ranije izjavila da policija, koja je bila na tom festivalu, nije radila ništa. Samo su promatrali u tišini. Uz to, zamolili su je da se udalji što dalje.

KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ ZDS u Benkovcu? To su ‘43. tamo vikali saveznici četnika
ZDS u Benkovcu? To su ‘43. tamo vikali saveznici četnika

- Na pitanje gdje da odem jer je ovo moj grad nisu znali dati odgovor - rekla je.

- Inače, prema snimkama koje posjedujem, policija koja me nije htjela zaštiti nakon udarca jednog od branitelja nakon desetak minuta od tog incidenta se srdačno pozdravljala sa prosvjednicima koji su me okružili i napali - napisala je na društvenim mrežama.

O cijelom incidentu oglasio se i ministar policije Davor Božinović. On je potvrdio za Večernji list kako u PU zadarsku ide stručni tim koji će utvrditi zakonitost policijskog postupanja.

- Dok se utvrđuju činjenice, ne mogu komentirati slučaj, ali mogu reći da ćemo mi sigurno braniti demokraciju i vrijednosti na kojima počiva naša država, za koju smo se borili, pa i protiv sistema jednoumlja. Taj smo rat dobili, ali nisam siguran da to svi razumiju – poručio je Božinović. 

