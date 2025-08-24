ZDS u Benkovcu? To su ‘43. tamo vikali saveznici četnika

Teško se pomiriti sa spoznajom da 2025. svjedočimo sve većem i sve masovnijem slavljenju onih koji su Hrvate i Hrvatsku prije više od 80 godina vodili u propast, u krvavo sramoćenje i u zločin. Ustaški pozdrav uzvikivao se u Benkovcu 22. kolovoza 2025., oni koji su odjednom postali ohrabreni bujajućim tompsonovskim crnilom i kukavičkim odobravanjem dijela vladajućih, “smjelo” su ustali protiv fantomskog antihrvatstva, protiv svega što je u njihovim ograničenim očima nepodobno.

