Tu ekipu svih ovih godina nitko nije podučio da se ustaškim pozdravom u Benkovcu oni zapravo deklariraju kao braća po oružju četničke Benkovačke brigade ili četničke posade u Kašiću 1943.
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+
ZDS u Benkovcu? To su ‘43. tamo vikali saveznici četnika
Čitanje članka: 1 min
Teško se pomiriti sa spoznajom da 2025. svjedočimo sve većem i sve masovnijem slavljenju onih koji su Hrvate i Hrvatsku prije više od 80 godina vodili u propast, u krvavo sramoćenje i u zločin. Ustaški pozdrav uzvikivao se u Benkovcu 22. kolovoza 2025., oni koji su odjednom postali ohrabreni bujajućim tompsonovskim crnilom i kukavičkim odobravanjem dijela vladajućih, “smjelo” su ustali protiv fantomskog antihrvatstva, protiv svega što je u njihovim ograničenim očima nepodobno.
