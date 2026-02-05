Obavijesti

News

Komentari 0
ZABINUTI ZA ZEMLJU

Human Rights Watch: Donald Trump je napao temeljne stupove demokracije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Human Rights Watch: Donald Trump je napao temeljne stupove demokracije
Foto: Evelyn Hockstein

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump napao je ključne stupove američke demokracije, upozorila je organizacija Human Rights Watch u svom godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava u svijetu, objavljenom u srijedu

Admiral

U uvodu u izvješće, koje obuhvaća stanje ljudskih prava u više od 100 zemalja, izvršni direktor Human Rights Watcha Philippe Bolopion naveo je da se administracija Donalda Trumpa udaljila od dugogodišnje potpore SAD-a ljudskim pravima na globalnoj razini te pokazuje malo interesa za suzbijanje autoritarnih režima.

Bolopion je ocijenio da Washington sada pomaže državama poput Kine i Rusije u potkopavanju ljudskih prava te upozorio na, kako je rekao, brz pad kvalitete demokracije u Sjedinjenim Državama.

"Borba za budućnost ljudskih prava 2026. godine najizraženije će se voditi u SAD-u, s posljedicama za ostatak svijeta", rekao je Bolopion u videoobraćanju povodom objave izvješća.

pronašli zajednički jezik Od prijetnji invazijom do sastanka u Bijeloj kući: Trump i Petro zakopali ratnu sjekiru!
Od prijetnji invazijom do sastanka u Bijeloj kući: Trump i Petro zakopali ratnu sjekiru!

Human Rights Watch kao primjere navodi Trumpovu oštru imigracijsku politiku, prijetnje biračkim pravima te druge mjere i retoriku koje, prema izvješću, uključuju oslanjanje na rasističke stereotipe i politike koje se podudaraju s ideologijom bijelog nacionalizma.

Bijela kuća odbacila je ocjene Human Rights Watcha, optuživši organizaciju za pristranost. Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly izjavila je da je Trump "učinio više za ljudska prava nego ta ljevičarska skupina", navodeći, među ostalim, okončanje ratova i zaštitu vjerskih sloboda.

Izvješće također upozorava da su Rusija, Kina i Sjedinjene Države danas manje slobodne nego prije 20 godina. Za Kinu se navodi sustavno uskraćivanje temeljnih sloboda, dok se Rusiji predbacuje dodatno pojačavanje represije nad civilnim društvom.

Human Rights Watch je odvojeno priopćio da su dva člana organizacije dala ostavku nakon što je privremeno obustavljena objava izvješća o pravu na povratak palestinskih izbjeglica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao
Ivo Josipović je producent Thompsonove Bojne Čavoglave. Ali to nije bivši predsjednik...
ŠIRENJE LAŽNIH VIJESTI

Ivo Josipović je producent Thompsonove Bojne Čavoglave. Ali to nije bivši predsjednik...

Skalinada je produkcijska kuća pokojnog Zdenka Runjića, a danas je vode njegova djeca. Njegov bliski suradnik je bio Ivo Josipović, ali ne bivši predsjednik. Evo o kome se točno radi i kako su Josipovići povezani

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026