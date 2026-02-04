Od prijetnji invazijom do sastanka u Bijeloj kući: Trump i Petro zakopali ratnu sjekiru!

Nakon što su razmijenili brojne uvrede putem društvenih mreža, čini se da su američki predsjednik Donald Trump i kolumbijski predsjednik Gustavo Petro u utorak zakopali ratnu sjekiru, pošto su obojica sastanak u Bijeloj kući ocijenila "pozitivnim", pa i kad je riječ o borbi protiv trgovine drogom.

"Da, radili smo na tome i jako smo se dobro slagali (...) imali smo jako dobar sastanak", rekao je američki predsjednik novinarima u utorak kada su ga pitali je li postigao dogovor s Gustavom Petrom o trgovini drogom.

Kolumbijski predsjednik rekao je na konferenciji za medije da je sastanak s Trumpom bio "pozitivan" i da su razgovarali o "konkretnim problemima i zajedničkom putu".

Trump otvoreno poziva na američku dominaciju nad Latinskom Amerikom, pa je čak Monroeovu doktrinu, politiku američkog predsjednika iz 19. stoljeća koji je to područje proglasio sferom SAD-a, po sebi preimenovao u Donroeovu doktrinu.

Republikanski predsjednik proteklih je mjeseci imao posebno napet odnos s Petrom, bivšim anti-imperijalističkim gerilcem koji je za kolumbijskog predsjednika izabran 2022. godine.

Dvojica predsjednika kritizirala su se u listopadu kad je Trump Petra nazvao "ilegalnim narkočelnikom" iako za to nije dao nikakve dokaze. Američki predsjednik u siječnju je predložio vojno djelovanje protiv Kolumbije, nekad važne američke saveznice, optužujući njezino vodstvo da nije uspjela zaustaviti trgovinu drogom.

SAD vrši pritisak na Kolumbiju da pojača borbu protiv trgovine drogom jer je uzgoj lista koke, sirovine koja se koristi za proizvodnju kokaina, porastao posljednjih godina.

"Glavni igrači u trgovini drogom nisu oni na koje pomišljate: žive u Dubaiju, Miamiju, Madridu. Dao sam njihova imena predsjedniku Trumpu. Oni su izvan Kolumbije i moraju se pronaći", rekao je Petro novinarima u utorak.

Petro je napustio Bijelu kuću nedugo nakon 13 sati po lokalnom vremenu, nakon što je u rezidenciji američkog predsjednika proveo oko dva sata.

Sastanak dvojice predsjednika održao se daleko od očiju javnosti. Bijela kuća je objavila njihovu fotografiju iz Ovalnog ureda na kojoj se vidi i potpredsjednik J.D. Vance, te papir u rukama jednog od Petrovih suradnika na kojem piše "KOLUMBIJA: Američki saveznik protiv narkoterorista".

Petro je žestoki kritičar Trumpa. Djelovanje njegove vlade protiv navodnih plovila koja prevoze drogu u Karipskom moru proglasio je ratnim zločinima, a američku operaciju kojom je početkom godine svrgnut venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro proglasio je "otmicom".

Dvojica čelnika u siječnju su održala telefonski razgovor koji su obojica prozvala pozitivnim, što je bilo iznenađujuće poboljšanje odnosa koje je rezultiralo Petrovim dolaskom u Washington.

Trump je dan ranije rekao novinarima da se Petrov ton promijenio, sugerirajući da je postao popustljiviji nakon američke akcije protiv Madura.