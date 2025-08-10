Obavijesti

POMOĆ POSTALA SMRT

Humanitarna pomoć u Gazi pala Palestincu na glavu. Poginuo je

Piše Filip Sulimanec,
Ured za medije vlade Gaze izjavio je da je najmanje 23 Palestinca ubijeno, a 124 ranjeno u zračnim dostavama humanitarne pomoći od početka rata Izraela i Hamasa.

.Petnaestogodišnji palestinski dječak poginuo je u padu palete tijekom zračne dostave pomoći u pojasu Gaze. Snimka iz Gaze, koju je potvrdila Al Jazeera, prikazuje nekoliko ljudi kako se okupljaju oko tijela Muhannada Zakarije Eida u subotu, u blizini takozvanog koridora Netzarim u središnjoj Gazi, nakon zračne dostave. Okupljeni, uključujući brata i oca pokušali su ga oživjeti, ali nisu uspjeli.

 - Unatoč gladi i teškim uvjetima u kojima živimo, moj brat je otišao po pomoć koju su avioni bacali u more. Sanduk je pao direktno na njega i on je poginuo kao mučenik. Zemlje koje su uključene u zračnu dostavu ne mogu  unijeti pomoć preko prijelaza, ali je bacaju na nas i ubijaju našu djecu. Jedno je dijete ubijeno u [az-]Zawaydi, i ovdje i ondje, a nitko nas ne osjeća. Bog nam je dovoljan, protiv njih i njihove pomoći - rekao je njegov brat. 

Tragedija se dogodila nakon što je međunarodna zajednica nekoliko puta rekla da je zračna dostava iznimno opasna zbog ovakvih tragedija i traži od Izraela da omogući humanitarnu pomoć kopnenim putem. Izrael je opetovano ponovio da ne brane pomoć i da nema masovne gladi nego da je problem u Hamasu koji humanitarnu pomoć, uključujući hranu otme odmah kako uđe u enklavu i onda ju zadrži za sebe ili proda.

