Huti otvorili novu frontu u sukobu SAD-a i Irana, tankeri s naftom promijenili smjer

,Dva tankera sa saudijskom naftom namijenjenom Kini i Indiji promijenila su u srijedu smjer u Crvenom moru nakon što su jemenski Huti, saveznici Irana, zaprijetili napadima na brodove koji prevoze saudijsku naftu, otvarajući novu frontu u američko-iranskom sukobu.

Tankeri su nakon ukrcaja nafte u saudijskoj luci Yanbu na Crvenom moru krenuli prema Sueskom kanalu umjesto prema tjesnacu Bab el-Mandeb i Indijskom oceanu, pokazali su podaci o praćenju brodova.

Foto: Khaled Abdullah

Huti, koji kontroliraju sjeverni i zapadni dio Jemena, uključujući obalu na ulazu u Crveno more, u ponedjeljak su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. U pismu brodarskim kompanijama zaprijetili su napadima na sve brodove koji ukrcavaju ili iskrcavaju saudijsku naftu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Huti još nisu zatvorili Bab el-Mandeb, tjesnac koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom, te zaprijetio da će SAD intervenirati ako se to dogodi.

"Zasad se to nije dogodilo. Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to", rekao je Trump.

Sukob između SAD-a i Irana dodatno je eskalirao nakon što su američke snage tijekom noći izvele napade na ciljeve na jugu i zapadu Irana, dok je Iran gađao američke ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu.

Trump je također potvrdio da je od početka sukoba poginulo 18 američkih vojnika, uključujući četvoricu u iranskim napadima na američke vojne baze u Jordanu i Iraku posljednjih dana.

Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u blizini grada Širaza na jugu zemlje, kao i o napadima na Konarak, Chabahar i civilni objekt u blizini Abdanana na zapadu Irana.

Istodobno, britanska pomorska sigurnosna agencija UKMTO izvijestila je da je tanker u Hormuškom tjesnacu pogođen projektilom, zbog čega je posada napustila brod i ukrcala se u čamce za spašavanje.

Zbog poremećaja u pomorskom prometu cijene nafte porasle su za više od dva posto, pri čemu je cijena barela Brenta premašila 91 dolar.