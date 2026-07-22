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CRVENO MORE

Huti otvorili novu frontu u sukobu SAD-a i Irana, tankeri s naftom promijenili smjer

Piše HINA,
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Huti otvorili novu frontu u sukobu SAD-a i Irana, tankeri s naftom promijenili smjer
Foto: 2024 Planet Labs Inc
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Huti, koji kontroliraju sjeverni i zapadni dio Jemena, uključujući obalu na ulazu u Crveno more, u ponedjeljak su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije

,Dva tankera sa saudijskom naftom namijenjenom Kini i Indiji promijenila su u srijedu smjer u Crvenom moru nakon što su jemenski Huti, saveznici Irana, zaprijetili napadima na brodove koji prevoze saudijsku naftu, otvarajući novu frontu u američko-iranskom sukobu.

Tankeri su nakon ukrcaja nafte u saudijskoj luci Yanbu na Crvenom moru krenuli prema Sueskom kanalu umjesto prema tjesnacu Bab el-Mandeb i Indijskom oceanu, pokazali su podaci o praćenju brodova.

Houthi supporters rally in Sanaa
Foto: Khaled Abdullah

Huti, koji kontroliraju sjeverni i zapadni dio Jemena, uključujući obalu na ulazu u Crveno more, u ponedjeljak su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. U pismu brodarskim kompanijama zaprijetili su napadima na sve brodove koji ukrcavaju ili iskrcavaju saudijsku naftu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Huti još nisu zatvorili Bab el-Mandeb, tjesnac koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom, te zaprijetio da će SAD intervenirati ako se to dogodi.

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"Zasad se to nije dogodilo. Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to", rekao je Trump.

Sukob između SAD-a i Irana dodatno je eskalirao nakon što su američke snage tijekom noći izvele napade na ciljeve na jugu i zapadu Irana, dok je Iran gađao američke ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu.

Trump je također potvrdio da je od početka sukoba poginulo 18 američkih vojnika, uključujući četvoricu u iranskim napadima na američke vojne baze u Jordanu i Iraku posljednjih dana.

Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u blizini grada Širaza na jugu zemlje, kao i o napadima na Konarak, Chabahar i civilni objekt u blizini Abdanana na zapadu Irana.

Istodobno, britanska pomorska sigurnosna agencija UKMTO izvijestila je da je tanker u Hormuškom tjesnacu pogođen projektilom, zbog čega je posada napustila brod i ukrcala se u čamce za spašavanje.

Zbog poremećaja u pomorskom prometu cijene nafte porasle su za više od dva posto, pri čemu je cijena barela Brenta premašila 91 dolar.

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