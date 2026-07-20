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'OKO ZA OKO'

Hutisti nametnuli pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji

Piše HINA,
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Hutisti nametnuli pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji
Foto: Stringer
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Jemenski hutisti povezani s Iranom u ponedjeljak su izjavili da nameću pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji, čime raste rizik od eskalacije sukoba u regiji, kao i poremećaja u opskrbi energijom i trgovini i izvan Zaljeva

Oružane snage hutista u izjavi su navele da proglašavaju "pomorski embargo protiv kriminalnog saudijskog neprijatelja, temeljen na načelu 'oko za oko', koji stupa na snagu odmah". Rekli su da je odluka odgovor na "nepravednu i opresivnu opsadu" koju su Saudijci nametnuli Jemenu. Saudijska Arabija još nije reagirala na odluku. Potpuno zatvaranje tjesnaca Bab el-Mandeba, južnih vrata Crvenog mora, dovelo bi do obustave izvoza saudijske nafte u Aziju i moglo bi smanjiti globalnu opskrbu naftom za 7 posto.

Rat u Iranu već je doveo do masovnog smanjenja tokova nafte, smanjujući svjetsku ponudu te sirovine za 10 posto. "Sada je pitanje hoće li početi ciljati brodove koji plove prema saudijskim lukama. U ovoj fazi nema jasnog odgovora", rekao je Mohamed Albaša, jemenski analitičar i osnivač Basha Reporta, tvrtke za savjetovanje o riziku iz Washingtona.

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"Čak i ako ne bude napadnut nijedan brod, već će i ova objava vjerojatno izazvati poremećaje u brodarstvu i stvoriti neizvjesnost za saudijske luke. Ključno pitanje ostaje hoće li hutisti prijeći s prijetnji na izravno djelovanje", rekao je.

Ta je skupina prošli tjedan ispalila rakete na to kraljevstvo sjeverno od Jemena, optuživši ga za bombardiranje zračne luke pod njihovom kontrolom. Prekinuto je time četverogodišnje primirje u sukobu Saudijske Arabije i te skupine što je podržava Iran.

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