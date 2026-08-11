Hutisti napali teretni brod u Crvenom moru i ubili tri čovjeka

Proiranski hutisti u Jemenu su napali manji teretni brod u tjesnacu Bab al-Mandab te ubili troje članova posade, navela su dva izvora iz jemenske obalne straže te dvoje vojnih dužnosnika u vladi.

Bude li to potvrđeno, smrtni slučajevi na brodu Tihamah, koji plovi pod tanzanijskom zastavom, biti će prvi do kojih je došlo nakon napada hutista na neko plovilo otkako je krajem veljače izbio sukob na Bliskom istoku američko-izraelskim napadima na Iran.

Foto: HOUTHI MEDIA CENTRE

Hutisti, koji zasad nisu preuzeli odgovornost za napad, proglasili su prošlog mjeseca pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru radi odgovora na, kako su rekli, saudijsku opsadu. Rijad poriče da opsjeda Jemen.

Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO) je objavila da je obaviještena o tome da je teretno plovilo pogođeno nepoznatim projektilom blizu jemenske obale, što je dovelo do ljudskih žrtava.

Britanska tvrtka za pomorsku sigurnost Ambrey navela je da su brod navodno napali i oštetili hutisti, usmrtivši pritom troje članova posade, dok je bio usidren 3,3 nautičke milje sjeveroistočno od jemenskog otoka Perim.

Jemenski izvori pak su rekli da su dvoje državljana Pakistana te jedna osoba s indonezijskim državljanstvom stradali dok je brod plovio od omanskog grada Salalaha preko Džibutija. Posada je nakon napada izgubila kontrolu nad brodom te im je prišla jemenska obalna straža, dodali su izvori.

Napadi na brodove u prolazu Bab al-Mandam su povećali nesigurnost za brodarske kompanije koje se već suočavaju s negativnim posljedicama zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

Prošlog tjedna su kroz Bab al-Mandam u prosjeku prošla 32 broda, pokazuju podaci analitičke grupe Kpler. Prije blokade tjesnacom je u prosjeku prolazilo 50 brodova dnevno.

Tvrtka Ambrey je istaknula da plovilo u vrijeme napada nije bilo u saudijskom vlasništvu niti je njime upravljala saudijska tvrtka, dodajući da je brod napustio jemensku luku al Moka u subotu.

Egipatska tvrtka koja je prema podacima kompanije LSEG vlasnik i upravitelj broda Tihamah nije odgovorila na zahtjeve za komentarom, piše Reuters.