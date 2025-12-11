Hvala! Djeci ste uljepšali Božić! Zahvaljuju i obiteljske suradnice koje pomažu roditeljima i djeci

Dragi čitatelji, u samo sat vremena, rekordnih i nevjerojatnih sat vremena, upisali ste se za ispunjenje božićnih želja djece iz naše akcije u suradnji sa Centrom za djecu Zagreb u Nazorovoj. Hvala vam beskrajno na tome, pokazali ste koliko srce imate, a ovoj ste djeci postali novi prijatelji. Jako ćete ih razveseliti poklonima koje ste u četvrtak odabrali kupiti za njih.

Riječ je o 94 djece koja žive sa svojim obiteljima, no njihovi roditelji trebaju pomoć stručnjaka kako bi poboljšali svoje roditeljske kompetencije. Obiteljske suradnice iz Nazorove tim roditeljima pomažu naučiti bolje brinuti o djeci, o kućanstvu, uče ih boljoj obiteljskoj komunikaciji, i kako rješavati svakodnevne probleme i poteškoće - kako čitavu obitelj učiniti funkcionalnijom. Zahvaljujući toj pomoći, usluzi koja postoji tri godine, puno djece nije moralo biti izdvojeno iz obitelji, i smješteno u dom ili udomiteljsku obitelj. Naučili su kako biti prava obitelj.

Ta su nam djeca preko obiteljskih suradnika šapnula svoje božićne želje, a vi ste, dragi čitatelji, u samo sat vremena od objave naše akcije rezervirali "kućicu" za svako dijete, odlučili ispuniti njihovu želju. Brzinom svjetlosti postali se Djed Mraz svakom tom djetetu, kojem ćete obasjati Božić.

Sad je još samo potrebno da poklon koje je dijete poželjelo kupite i pošaljete ga, ili osobno odnesete na adresu podružnice Centra za djecu Zagreb, koja je bila navedena uz inicijale djeteta. Na paket svakako napišite napomenu "Za dijete iz božićne akcije 24sata", inicijale, dob i spol djeteta koji su u odabranoj "kućici" bili navedeni. U slučaju da ste odabrali ispuniti želju djeteta, a ipak to niste u mogućnosti učiniti, javite nam se na reporter@24sata.hr, kako bi dječju želju ispunio netko drugi. Jer najvažnije je da djeca dobiju svoj poklon. Kad pokloni stignu u svaku od podružnica Centra, obiteljske suradnice će ih odnijeti djeci kući, kamo odlaze dvaput tjedno pomagati. Svatko tko se upisao za kupovinu poklona dobit će od nas mail s uputama, podsjetnik za slučaj da nije upisao adresu podružnice, ili neki drugi podatak. Uputu je moguće dobiti i na broj 091 615 86 54 u podružnici Centra u Ulici Ivana Gorana Kovačića 23.

24SATA Zagreb: Suradnice socijalne skrbi obilaze obitelji | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Hvala vam još jednom, dragi, novi prijatelji ove djece, za njih ste učinili puno, makar su im želje skromne. Svima nama ostalima pokazali ste koliko dobrote i ljudskosti još ima u ovom, često surovom svijetu. Sretan vam Božić!

- Zahvalni smo svima koji su se ovako brzo uključili u akciju, i koji će djeci svojim poklonima uljepšati blagdane. Obiteljske suradnice će djeci odnositi poklone, jer redovno djecu i posjećuju. Sigurna sam da će pokloni u njihove domove donijeti ogromnu radost, sretna je ravnateljica Centra za djecu u Nazorovoj Jasna Ćurković Kelava, dr.med, koja od 1992. neumorno, i s uvijek istom količinom ljubavi, vodi Centar odnosno dječji dom u Nazorovoj. Svakom djetetu tamo zna ime, oduvijek, i pokrenula je dosad bezbroj akcija koje su djeci pomogle. Njezin radni moto jest da djeca u domu trebaju boraviti što kraće, odnosno da ih se, ako ne mogu živjeti u vlastitoj obitelji, smjesti kod udomitelja. Zato je i ovaj, trogodišnji projekt s obiteljskim suradnicima tako dobar - biološke roditelje osnažuje da budu što bolji, kako djeca ne bi morala biti izdvojena iz obitelji. U Hrvatskoj ima 53 obiteljskih suradnika, i svatko od njih pomaže u više obitelji odjednom.

I Marko (16) čeka poklon

Brzina kojom su se naši čitatelji angažirali oko kupnje poklona djeci pozitivno je šokirala i obiteljsku suradnicu Ilijanu Majer. Jučer smo pisali o mladiću Marku i njegovoj majci Loreni, koje Majer posjećuje u njihovu domu u Zagrebu godinu dana.

- Ujutro dok sam se spremala na posao zavirila sam na vašu stranicu ove akcije, i vidjela da su svi pokloni već zauzeti, nevjerojatno! Jako lijepo, hvala svima, oduševljeni smo. Dobro je kad oni koji poklanjaju u to uključe i vlastitu djecu, kako bi ih učili empatiji. Marku i njegovoj mami ću svakako odnijeti primjerak 24sata, a Marku i poklon za njega, kad stigne u podružnicu, i on je na listi želja, kaže Majer.

S njom smo, podsjetimo, bili u obiteljskom domu 16-godišnjeg Marka, mladića koji živi s mamom, bakom i djedom. Zbog niza nesretnih obiteljskih okolnosti, ušao je u loše društvo i svakodnevno počeo pušiti marihuanu, do te mjere da više nije mogao normalno funkcionirati. U školi je gomilao loše ocjene, skoro iz nje bio i isključen, a majka, teško bolesna čitav život, s tim se nije mogla nositi. Suradnica Majer im i pomaže naučiti da budu bolja obitelj pa više nema konflikata i svađa, puno bolje razgovaraju i rješavaju probleme, a Marko je promijenio školu i društvo, u programu je prevencije ovisnosti, također.

- Sad sam dobro, puno bolje nego prije. Bolje razgovaram s mamom, ponekad zajedno odemo u kino. Prije smo se svi u kući puno svađali, sad više ne, govori nam Marko.

- On je danas potpuno drukčije dijete od onoga prije godinu dana. Kad su ovdje prvi put bili socijalna radnica i psiholog, rečeno nam je da će vjerojatno morati biti izdvojen iz obitelji, ali uspjeli smo - kaže sretna suradnica Majer, kroz čiji je tretman u protekle dvije godine prošlo dvadesetak obitelji u Zagrebu.

- Ponosna sam na sina. Trebala sam možda ranije reagirati, ali mi je bilo teško priznati da trebam pomoć - dodaje majka Lorena. Danas su ona i Marko dobro, puno bolje.