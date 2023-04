Hvala vam što cijenite premium sadržaj 24sata! Sada u Oranž klubu stižu novi darovi za vas!

Dragi čitatelji!

Prošle su pune dvije godine otkako smo Vam ponudili naš premium sadržaj, omogućili pretplatu na naše najbolje, najvažnije i najveće priče, ponudili neusporedivo više punokrvnih istraživačkih tema, feljtona, hrabrih komentara i otkrića.

Danas zato slavimo taj mali jubilej, ali istovremeno slavimo i obljetnicu našeg projekta koji je pokazao i dokazao kako je vas, odanih čitatelja koji žele i cijene naš sadržaj, iz dana u dan sve više. Hvala vam na tome, hvala vam na vjernosti, hvala nam tome što prepoznajete one koji donose, autentične i provjerene informacija, hvala što ste odlučili svakog dana pratiti one koji rasvjetljuju, analiziraju i objašnjavaju, ali i one koji zabavljaju!

Ovo su samo neke od najboljih priča naših novinara o kojima je proteklih godina pričala cijela država:

Martina Pauček Šljivak i Ivan Pandžić istražili su krajnje sumnjivu kupnju uređaja za interoperativno zračenje zagrebačkog KBC-a Sestara milosrdnica. Vrlo brzo su i nedvojbeno došli do dokaza da je uređaj višestruko preplaćen. Osim što je netko na njemu prekomjerno zaradio, kasnije se otkrilo i da se vrlo slabo koristi. Desetak dana nakon objavljivanja ove priče u 24sata, istražitelji Uskoka ušli su u Ministarstvo zdravstva...



Ivan Pandžić je raskrinkao i bivšeg HDZ-ova župana Žinića, koji je od države uzeo kuću iako smo dokazali da ima još dvije nekretnine, a objavili smo i dokument koji ministar Banožić nije želio da vidite: Pogodovao je ljudima koji su dužni milijune!

Laura Šiprak je istraživala dvije mučne priče koje su upozorile koliko može biti tanka granica između slobodnog društva i društva u kojem se ženama ograničavaju njihova temeljna prava te im se ugražava goli život. Jednu od tih priča je i sama prva otkrila, objavila je ispovijest žene koja je, nakon prekida trudnoće u osječkom KBC-u, shvatila da je i dalje trudna...

Denis Mahmutović jedini je hrvatski novinar koji je došao do bioloških roditelja djece iz Konga, zbog čijeg posvajanja osmero Hrvata i dalje strepi za svoju sudbinu u Zambiji. Zabilježio je njihovu priču koju smo objavili u 24sata...

Isti je novinar autor jednog od najpotresnijih reportažnih serijala u hrvatskom novinarstvu. Obišao je 29 obiteljina Baniji i napisao 29 potresnih priča o njima, pričao Zaboravljenima.

Bavili smo se i veselijim stvarima. Majka vratara mlade momčadi Hajduka, Renata Lovrinčević Buljan, bivša Miss Universe, o svom je sinu rado i ponosno govorila povodom fantastičnog uspjeha mladih hajdukovaca u juniorskoj ligo prvaka: "Njemu je Hajduk strast. Radim tri posla, a suprug ide u vojnu misiju..."

Mladi hajdukovci su briljirali u Europi, a starija ekipa je i dalje u sjeni Dinama. Istovremeno bivši gazda maksimirskog kluba na hercegovačkom kršu gradi luksuzno zdanje, a reporteri 24sata su donijeli ekskluzivne fotografije Mamićeve nove oaze, otkrili zašto su braća Zdravko i Zoran u zategnutim odnosima i kakvi su im odnosi sa sadašnjim i nekadašnjim boljim polovicama...

U 24sata se nekretninama bavila i Bojana Mrvoš Pavić, ona je pisala o kaosu na tržištu nekretnina, cijenama kvadrata koji u Splitu idu i preko 4000 eura, o agencijama koje i od kupca traže proviziju za agenta...

Uvijek nađemo prostora i za savjete koji olakšavaju život, lifestyleovske sadržaje o zdravlju, o čajevima koji mogu pomoći za bolji san, o biljkama koje su najbolje za balkon, o super dijetama za vitko tijelo na plaži...



Pisali smo i o uspješnim, upornim i hrabrim ljudima, o umjetnici i profesorici koja je uz dijete završila dva fakulteta, o košarkašica koja je s 43 godine najbolja u prvoj hrvatskoj ligi, našli smo prostora i za druga bića, za kobilu Mazu koja je nedaleko od Novske dobila dva ždrebeta ili za čudo na farmi u Petrijevcima: jarac i ovca postali su tata i mama maloga križanca...

