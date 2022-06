Otišla je na pobačaj u osječki KBC: 'Šokiralo me, tri tjedna poslije i dalje sam bila trudna'

Stojim tamo polugola, u sali su medicinska sestra i doktorica. Posvuda su iskorištene gaze i krv. I onda mi doktorica kaže da ne mogu dobiti opću anesteziju nego lokalnu, iako sam potpisala za opću i išla na pregled kod anesteziologa kako bih ju mogla dobiti. Pitala sam ju zašto, odgovorila je samo da ne mogu i da se popnem na stol. Kao da sve ovo nije dovoljno teško, započinje svoju priču M. (podaci poznati redakciji) o legalnom pobačaju kojeg je htjela obaviti u KBC - u Osijek.

No ovo nije najgori dio, problema sa ugovaranjem zahvata je imala od početka, a na kraju se ispostavilo da zahvat nije bio uspješan.

- Saznala sam da sam trudna, nisam to planirala. Ispočetka je sve išlo regularnim putem, onako kako je trebalo. Otišla sam na pregled kod svoje privatne ginekologinje koja me uputila dalje. Nikad do sad nisam imala problema sa zdravljem tako da nisam ni imala doticaja s KBC - om Osijek. Logično rješenje mi je bilo da sve preglede i odluku o legalnom pobačaju rješavam tamo. Otišla sam na preglede i ultrazvuk. Sve je jako dugo trajalo, svi ti pregledi su trajali oko dva i pol tjedna jer oni ne komuniciraju međusobno. To mi je jako smetalo jer sam ja od početka znala svoju odluku, stalno sam u glavi imala rok kao da nemam vremena - priča.

Prvi pregled u bolnici je obavljen je 22. veljače, a na pregledu je utvrđeno da je sve u redu. Na zahvat je naručena tek 4. ožujka, deset dana kasnije.

- Zahvati se kod njih rade utorkom i petkom, a doktorica mi je rekla 'Ajde bolje ne sad, nego ćemo taj petak 4.3.'. Koliko sam ju shvatila, htjela mi je ostaviti vremena da se predomislim, ali ja sam bila sigurna u svoju odluku. Cijelo to vrijeme do zahvata si prepušten sam sebi i sve pretrage obavljaš na svoju ruku iako te neće primiti bez obavljenih dodatnih pretraga. Sve nalaze krvi sam obavila u privatnom laboratoriju jer sam znala da će tako biti brže. No u bolnicu sam morala na pregled kod anesteziologinje. Taj pregled je trajao pet minuta, a ona me nije ni dotaknula. Napisala je da je sa mnom sve u redu, da su mi pluća dobra. Ispitivala me kratko, pogledala je koja sam krvna grupa i nalaz od utvrđivanja trudnoće i to je to. Ja sam htjela opću anesteziju jer sam znala da će mi biti teško podnijeti da sam budna tijekom zahvata - govori.

Pet sati čekanja

Došao je i 4. ožujka, M. je bila naručena na zahvat u sedam sati ujutro.

- Taj dan nas je bilo pet. Ja sam išla zadnja, mislila sam da je to jer sam ja jedina htjela opću anesteziju. Došla sam na red tek u podne, a morala sam biti na tašte, ne smiješ ni jesti ni piti. Bila sam iscrpljena od čekanja, cijelo vrijeme samo slušaš razgovore o zahvatu. Samo sam htjela da se sve više završi. Ulazim unutra, prije zahvata me medicinska sestra pitala par pitanja. Začudilo me što je sam zahvat izvodila upravo ona, a doktorica je stajala pored mene. Nisam znala kako to sve ide, a unutra me dočekala krv. I onda se dogodila ona scena s početka. Doktorica mi je rekla da mogu čekati ili da se popnem na stol. Rekla sam joj da nemam snage za čekanje nakon pet sati. Dovelo me se pred gotov čin. Ja sam svjesno odlučila pod opću jer sam mislila da neću moći to psihički izdržati. Na kraju sam pristala jer je sve predugo trajalo. Oni su se u nalazima lijepo osigurali i napisali su da sam se sama predomislila, a to nije istina - objašnjava M.

Zahvat je nekako izdržala, a sve je trajalo 15 minuta.

- Ostala sam ležati u bolnici još sat i pol dva, dobila sam ručak i pustili su me doma. Bilo mi je neobično jer sam još uvijek bila ošamućena od anestezije. Prije zahvata sam dobila apaurin, a zahvat se izvodio kirurški, dakle žena je nešto meni dolje radila. Osjetila sam da se nešto događa ali ne mogu reći točno što. Nakon zahvata je napravila ultrazvuk i zaključila da je sve prošlo u redu - govori M.

I zaista, prema potpisanoj i pečatiranoj dokumentaciji iz KBC - a Osijek koju nam je M. ustupila, u otpusnom pismu je navedeno da je došla u šestom tjednu trudnoće i da je zahvat uredno protekao. No tri tjedna kasnije, M. odlazi na pregled kod svoje privatne ginekologinje gdje se utvrđuje da je plod netaknut i zdrav i da pobačaj nije prošao dobro. Dapače, kao da nikada nije ni bila na zahvatu.

- Napišu oni tebi da si dobila upute i da odeš na pregled, ali ti ništa ne kažu, gurnu ti papire i to je to. Mislila sam da sve ide tokom kojim treba, i bolovi i krvarenje su trajali jako kratko što me začudilo, ali pomislila sam 'Možda imam bar te sreće u svemu ovome'. Otišla sam ponovno kod svoje doktorice, 30.3., to je kontrolni pregled. Legla sam, doktorica je napravila ultrazvuk i blijedo me pogledala. Izustila je samo 'Trudnoća je i dalje prisutna'. Okrenula je prema meni ultrazvuk na kojem se vidjelo da je sve u redu, plod je netaknut, zdrav. Bila je jako šokirana jer je znala da sam išla na kirurški zahvat, a ne na medikamentozni pa joj je bilo nevjerojatno da se ovo može dogoditi. Poslala me odmah u KBC Osijek jer sam tamo i išla na zahvat. Odmah sam otišla, napravili su mi dva ultrazvuka i pokazalo se da je trudnoća i dalje prisutna i da je plod čitav. Prošla sam jedno četiri - pet doktora taj dan. Svi su se ograđivali. Samo je jedna doktorica rekla da to nije greška, da znam što sam potpisala misleći na informirani pristanak. Jasno mi je da postoji u svakoj operaciji rizik, ali ne razumijem da je netko po meni 15 minuta radio, a da je plod netaknut. Rekla je da se nekad zna dogoditi da ostane neka rezidua, ali eto meni se ovo dogodilo a je ostao cijeli netaknuti fetus. Rekla mi je da samo u 11. tjednu trudnoće. Poslala me da se javim u tajništvo i da mogu probati ponovno tražiti zahvat ali da je ona poprilično uvjerena da će me odbiti - prepričava M.

Krivo računaju tjedne?

Na nalazu od 31. ožujka stoji da je legalno inducirani medicinski pobačaj nepotpun, kompliciran infekcijom genitalnog područja i zdjeličnih organa. No M. nitko nije radio papa test kojim bi se to utvrdilo, niti je ona imala ikakve simptome, a sve do tog trenutka svi su joj govorili da je zdrava. Doktorica je napisala i da je trudna 11 tjedana i dva dana. No na otpusnom pismu piše da je 4. ožujka bila trudna 6 tjedana, što bi značilo da je 31. ožujka bila trudna manje od 10 tjedana. Uz to, M. kaže da je to bilo 6 tjedana od zadnje menstruacije, ne od začeća, a po zakonu koji regulira pobačaj, za zahvat se mora računati od začeća. No na papiru su joj napisali 11 tjedana i to je bilo to.

- Odmah sutradan su me zvali s rješenjem Komisije koja me odbija jer se ja nisam javila u roku dva tjedna na kontrolu i jer sam prešla deset tjedana. A nisam, prošla sam dva dana preko deset tjedana od menstruacije, a ne od začeća. U zakonu se navodi od začeća - objašnjava.

Nitko nije preispitao kako je moguće da je zahvat neuspješan

Četveročlana komisija je na temelju nalaza napisala objašnjenje da se radi o gestacijskoj dobi preko 10 tjedana i da se pacijentica nije javila na kontrolni ultrazvuk na vrijeme i da pobačaj više nije legalan. Nitko nije preispitivao kako je moguće da je kirurški zahvat iza sebe ostavio netaknut plod niti zašto su joj trudnoću računali od zadnje menstruacije, a ne od začeća kako piše u zakonu. M. se nakon toga javlja Hrabrim sestrama, udruzi žena koja pruža informacije i pratnju na pobačaj.

- Taj cijeli dan sam gledala u prazno. Cimerica studira medicinu i slušala je seminar Hrabrih sestara pa mi je rekla da im se javim ako je moja odluka i dalje ista. Poslala sam predsjednici udruge poruku taj isti dan. Pokušale smo prvo na neke bliže i jeftinije opcije. KB Merkur me mogao primiti na pregled tek kroz par dana, a nisam htjela riskirati s čekanjem, vrijeme je u ovakvim slučajevima sve. U Sloveniji su mi rekli da moram ići tamo gdje sam već bila jer je njihova greška. Na kraju sam rekla da ću prihvatiti i svaku daljnju soluciju. Na kraju sam išla u Amsterdam - govori.

Tamo su ju primili 12. travnja, uz pratnju jedne od Hrabrih sestara.

- Obavila sam dva razgovora, sve su mi objasnili, svaki korak. Ulijevali su povjerenje, bez rasprave su mi dali opću anesteziju, tamo se zahvat i ne obavlja pod lokalnom anestezijom. Pregledali su me, bez ikakvih komisija, obavila sam dva razgovora u kojima se utvrđivalo da je to zaista samo moja odluka, nije bilo nikakvog nagovaranja. Bilo im je jako čudno kad su saznali da su u KBC - u Osijek izveli kirurški zahvat, rekli su da im ne bi bilo toliko čudno da je pobačaj bio medikamentozan, ali da nemaju objašnjenje za ovo. Ni oni nisu našli nikakve tragove upale koja se spominje u KBC - u Osijek. Objasnili su mi svaki korak zahvata, pokazali su mi ultrazvuk nakon da i ja vidim da je napravljeno sve što treba. Objasnili su mi točno što je koji papir i pustili su me tek kad sam se u potpunosti oporavila. Iskreno, sigurnije sam se osjećala u Amsterdamu, nego u Osijeku. Pomoglo mi je i to što je išla i Hrabra sestra sa mnom - zaključuje M.

'Ovo nije prvi put da je problem s KBC - om Osijek'

Zahvat je platila 850 eura i prošao je bez komplikacija. Dva puta smo poslali upit KBC - u Osijek no nisu na njega odgovorili, kao ni na pozive. Iz ministarstva zdravstva pak kažu da će poslati inspekciju ukoliko se utvrdi autentičnost dokumentacije koju je M. ustupila našoj redakciji.

- Ministarstvo zdravstva nije upoznato s navedenim slučajem te Vas molimo da se obratite Općoj bolnici Osijek za tražene informacije. Ukoliko se izneseni navodi pokažu utemeljenima, Ministarstvo zdravstva će poslati zdravstvenu inspekciju u spomenutu bolnicu - odgovorili su kratko.

Nada Peratović, predsjednica udruge Hrabre sestre, kaže da ovo nije prvi put da su žene koje im se obrate imale problema s KBC Osijek.

- Za KBC Osijek smo stekli dojam da uvijek računaju od zadnje menstruacije, što bi značilo da pobačaj moraju po zakonu obaviti i do 12 tjedana nakon kraja zadnje menstruacije, a ne 10, no to kao da ne uzimaju u obzir. U Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece stoji da je prekid trudnoće na zahtjev žene u Hrvatskoj dozvoljen do isteka 10. tjedna od dana začeća. I hrvatski ginekolozi i ginekologinje se u javnim nastupima često pozivaju na tu brojku deset, u nekim slučajevima – iz neznanja ili zlobe – ženama pogrešno saopćavaju u kojem se tjednu trudnoće nalazi tj. do kada ima pravo na legalan prekid trudnoće na zahtjev. Zato želimo ovdje kratko objasniti sljedeće: skoro je nemoguće utvrditi točan trenutak začeća, čak i ako žena zna točan datum zadnjeg spolnog odnosa. Stoga se za početak trudnoće koja traje 40 tjedana trudnoće ili 280 dana zapravo broji od prvog dana ženine zadnje menstruacije što je obično oko dva tjedna prije ovulacije i govori se o gestacijskoj dobi tj. o isteku 12. tjedna od prvog dana ženine zadnje menstruacije do koje žena ima pravo na legalan prekid trudnoće na zahtjev - objašnjava Peratović.

Osoba mora biti kirurški kompetentna

Pitali smo ginekologinju dr. Jasenku Grujić, je li moguće da nakon kirurškog zahvata plod ostane netaknut.

- Svašta je moguće ako nema kirurških kompetencija. Moguće je da se dogodi da se u određenim anatomskim okolnostima ne uđe u kavum uterusa, odnosno u maternicu, međutim to za jednog prosječno školovanog ginekologa ne bi smjela biti prepreka, morao bi to znati. Pobačaj se u toj fazi radi isključivo vakuumskom aspiracijom, no moguće je da zaostane rezidua. Malo je moguće, ali je ako onaj tko je radio zahvat nije kirurški kompetentan. To je zahvat niskoga rizika, trebao bi biti i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji radi se vakuumskom aspiracijom, nikakve kiretaže - objašnjava ginekologinja Grujić.

