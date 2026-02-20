Hvalisavi Kim Jong Un: 'Ovih 5 godina bilo je naše ponosno razdoblje, od politike, kulture..'

Otvarajući Deveti partijski kongres, sjevernokorejski vođa Kim Jong Un izjavio je da je njegova izolirana zemlja prevladala stagnaciju i ostvarila velike gospodarske ciljeve u proteklih pet godina, izvijestila je u petak državna novinska agencija KCNA.

Kongres, koji je počeo u četvrtak, najveći je politički događaj u zemlji. Održava se svake pete godine i može donijeti promjene na vodećim pozicijama pod vrhovnim zapovjednikom Kimom.

U svojem uvodnom govoru Kim je rekao da je zadnjih pet godina bilo "ponosno razdoblje", navodeći sjevernokorejska postignuća u politici, gospodarstvu, obrani, kulturi i diplomaciji, uz jačanje samostalnosti.

Za vanjski svijet, Sjeverna Koreja donijela je "veliku promjenu" u odnosima s drugim zemljama i globalnom geopolitičkom krajoliku, rekao je. Kim u svom govoru nije spomenuo odnose sa Sjedinjenim Državama ili Južnom Korejom, niti se osvrnuo na napore svoje zemlje da razvije zalihe nuklearnog oružja.

Na sastanku, kojem je prisustvovalo 5000 članova vladajuće Radničke stranke, predstavljeni su novi ciljevi i planovi u raznim sektorima za sljedećih pet godina, izvijestila je KCNA. Očekuje se da će Sjeverna Koreja na paradi predstaviti vojne sposobnosti i ciljeve razvoja oružja kao dio sastanka.

Analitičari prate hoće li Kim dobiti titulu "predsjednika" i hoće li se njegova kći tinejdžerica Ju Ae pojaviti ili dobiti neku službenu dužnost.

Među analitičarima i u južnokorejskoj obavještajnoj agenciji sve je više nagađanja da Kim priprema Ju Ae da ga naslijedi.