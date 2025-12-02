HVIDRA: Osuđujemo poruke i ikonografiju s antifašističkih marševa, tražimo reakciju Vlade

HVIDR-a je najoštrije osudila nedjeljne prosvjede "Ujedinjeni protiv fašizma", nazvavši ih "lažnim antifašistima" te je pozvala Vladu i nadležna državna tijela da se očituju postoje li elementi kaznenih djela veličanja simbola bivše totalitarne komunističko-fašističke države, kršenja odredaba Ustava RH i Rezolucije EU parlamenta. "Povodom aktualnih organiziranih okupljanja skupina lažnih 'antifašista' u većim hrvatskim gradovima, ovim putem najoštrije osuđujemo poruke i ikonografiju sa istih prosvjeda, koje prizivaju bolna sjećanja na simbole totalitarne jugokomunističke fašističke države koju smo pobijedili u Domovinskom ratu", priopćila je u utorak HVIDR-a.

Vladu i nadležna državna tijela pozvali su da se očituju postoje li elementi kaznenih djela veličanja simbola bivše totalitarne komunističko-fašističke države, kršenja odredaba Ustava RH koji zabranjuje obnavljanje ikakvog jugoslavenskog državnog zajedništva te kršenja Rezolucije EU parlamenta.

Također, s obzirom na učestalost tih aktivnosti koje pretpostavljaju djelovanje organiziranih skupina, traže da Sigurnosno-obavještajna agencija u skladu sa zakonskim ovlastima prikupi i analizira sve podatke radi zaštite nacionalne sigurnosti, ustavnopravnog poretka, interesa i dobrobiti hrvatskih građana.

U HVIDR-i ocjenjuju da se usprkos stalnim najavama u tzv. mainstream medijima okupilo vrlo malo sudionika, a pitaju se i gdje su te osobe ili roditelji mlađih sudionika bili kada su se hrvatski branitelji borili protiv fašizma, bivše JNA i srbočetničke paravojske koji su izvršili nemilosrdnu agresiju na Hrvatsku.

Posebice zabrinjavaju, kažu "posljednje aktivnosti srpske manjinske zajednice pod krinkom kulturnih zbivanja koje su svojim sadržajem i promocijom autora memoranduma SANU bile aktivno usmjerene na provokaciju hrvatskih građana u tužnom mjesecu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje".

"Možemo slobodno reći da je velikosrpska ideologija metastazirala u svim smjerovima u srpskoj zajednici u Hrvatskoj", kažu u HVIDR-i.

Upozoravaju da se danas nalazimo se u situaciji obnavljanja komunističkog mentaliteta u dominirajućem javnom prostoru, na način da se svaki čin domoljublja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata proglašava nacionalizmom. Kod nas nikada nije provedena lustracija, kao posljedica se pojavljuje veličanje simbola komunizma, što predstavlja izravno kršenje odredaba Rezolucije EU parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, kojom se jasno osuđuju svi totalitarni režimi: nacistički, fašistički i komunistički, stoji u priopćenju HVIDRA-e.

"Pod jugoslavenskim zastavama s crvenim zvijezdama petokrakama, pod parolama zazivanja ujedinjavanja propalih balkanskih država, pod zastavama s crnim mrtvačkim glavama i ostalim brutalnim simbolima viđenim na nedjeljnim prosvjedima, ubijani su naši najmiliji, razarani su naši gradovi i sela, ostala je neprežaljena tuga u srcima i ranjenim tijelima naših suboraca i članova njihovih obitelji", kažu u toj udruzi.