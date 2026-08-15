HVZ: Situacija kod Lokve Rogoznice povoljnija, vatrogasci nastavljaju sa sanacijom

Situacija na požaru kod Lokve Rogoznice, na području Omiša, je povoljnija, a vatrogasci nastavljaju sa sanacijom opožarenih objekata i ruba požarišta, izvijestila je u subotu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

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Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od oko tisuću hektara.

''Tijekom noći sa 14. na 15. kolovoza na sanaciji požarišta bilo je angažirano 90 vatrogasaca sa 30 vozila iz Splitsko-dalmatinske županije i izvanredne dislokacije sa kontinenta. Kroz jutro će na požarištu biti angažiran jedan Canadair'', navodi HVZ.

Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 253 vatrogasaca s područja Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske, Bjelovarsko-bilogorske i Krapinsko-zagorske županije.

Na teren su izašla i 83 vatrogasnih vozila. Kao pomoć zemaljskim snagama angažirana su četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL 415 i četiri Air Tractora.

U požaru za koji su vatrogasci primili dojavu u četvrtak, malo iza 20 sati, ozlijeđene su 43 osobe i tri vatrogasca koji su zbrinuti od strane hitne medicinske službe. Evakuirano je oko 2500 ljudi i zbrinuto u prihvatne centre. Jedna osoba je smrtno stradala.