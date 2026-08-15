Obavijesti

News

Komentari 0
TISUĆU HEKTARA

HVZ: Situacija kod Lokve Rogoznice povoljnija, vatrogasci nastavljaju sa sanacijom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HVZ: Situacija kod Lokve Rogoznice povoljnija, vatrogasci nastavljaju sa sanacijom
Foto: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 253 vatrogasaca s područja Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske, Bjelovarsko-bilogorske i Krapinsko-zagorske županije

Situacija na požaru kod Lokve Rogoznice, na području Omiša, je povoljnija, a vatrogasci nastavljaju sa sanacijom opožarenih objekata i ruba požarišta, izvijestila je u subotu Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Pokretanje videa...

Zgarište u Omišu. U Brzetu još uvijek gori VIDEO
Zgarište u Omišu. U Brzetu još uvijek gori | Video: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata

Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od oko tisuću hektara.

''Tijekom noći sa 14. na 15. kolovoza na sanaciji požarišta bilo je angažirano 90 vatrogasaca sa 30 vozila iz Splitsko-dalmatinske županije i izvanredne dislokacije sa kontinenta. Kroz jutro će na požarištu biti angažiran jedan Canadair'', navodi HVZ.

POGLEDAJTE FOTKE FOTO Požar iz BiH prešao u Hrvatsku: Na terenu i vojska!
FOTO Požar iz BiH prešao u Hrvatsku: Na terenu i vojska!

Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 253 vatrogasaca s područja Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske, Bjelovarsko-bilogorske i Krapinsko-zagorske županije.

Na teren su izašla i 83 vatrogasnih vozila. Kao pomoć zemaljskim snagama angažirana su četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL 415 i četiri Air Tractora. 

U požaru za koji su vatrogasci primili dojavu u četvrtak, malo iza 20 sati, ozlijeđene su 43 osobe i tri vatrogasca koji su zbrinuti od strane hitne medicinske službe. Evakuirano je oko 2500 ljudi i zbrinuto u prihvatne centre. Jedna osoba je smrtno stradala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Na Dugom otoku je ponovno buknuo požar!
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Na Dugom otoku je ponovno buknuo požar!

DUGI OTOK U petak navečer buknuo je požar iznad mjesta Brbinj. Vatra se jako brzo proširila. Vatrogasci su objavili dramatičnu snimku...
Vučković: Voda za piće u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava, sve će se monitorirati tijekom sanacije
MINISTRICA U LICI

Vučković: Voda za piće u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava, sve će se monitorirati tijekom sanacije

Što se tiče sanacije, ova sanacija nadmašuje kapacitete lokalne uprave, preuzeli smo nadležnost i poduzeli odgovarajuće korake, poručila je ministrica iz Gospića, gdje je oporba otkazala današnji sastanak
U požaru nestala Dragana (34). Policija objavila detalje
STANIĆI

U požaru nestala Dragana (34). Policija objavila detalje

Nestala je u četvrtak tijekom bjega od buktinje na području Stanića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026