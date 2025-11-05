Obavijesti

News

Komentari 1
ODAVANJE POČASTI

HŽ: 'Besplatna vožnja vlakom do Vukovara povodom sprovoda Nicoliera i Dana sjećanja'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Sprovod Jean Michela Nicoliera održat će se u četvrtak 06. studenog 2025. godine u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Očekuje se dolazak tisuće ljudi iz cijele Hrvatske

Hrvatske željeznice najavile su da će građani moći besplatno putovati vlakom do Vukovara 6. i 18. studenog.

U povodu posljednjeg ispraćaja vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera, koji će se održati 6. studenoga 2025., te Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenoga, HŽ je omogućio besplatan prijevoz vlakom od svih kolodvora i stajališta u Hrvatskoj do Vukovara i natrag.

Sprovod Jean-Michela Nicoliera

Posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog Francuza koji je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar, konačno su, nakon 34 godine, pronađeni na Ovčari. Uz njega, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci i hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.

Sprovod Jean Michela Nicoliera održat će se u četvrtak 06. studenog 2025. godine u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Misa zadušnica biti će nakon sprovoda u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, a očekuje se dolazak tisuće ljudi iz cijele Hrvatske.

Komentari 1
