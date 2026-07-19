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OSIGURAVAJU LIKVIDNOST

HŽ Infrastruktura zadužuje se za 30 mil. €. Vlada dala suglasnost

Piše HINA,
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HŽ Infrastruktura zadužuje se za 30 mil. €. Vlada dala suglasnost
Split: U promet uveden baterijski vlak | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Rok korištenja kredita je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora o kreditu, redovna kreditna stopa je fiksna, 1,93 posto godišnje na iskorišteni iznos kredita...

Vlada je dala suglasnost HŽ Infrastrukturi za kreditno zaduženje od 30 milijuna eura kako bi se osigurala sredstva za financiranje europskih i drugih projekata te obaveza, a potrebnu suglasnost za zaduženje od 513 tisuća eura dala je i Gradu Novigradu za izgradnju pristupnih prometnica.

Društvo HŽ Infrastruktura kreditno se zaduženja po revolving principu kod Zagrebačke banke u iznosu od 30.000.000 eura radi financiranja projekata iz EU programa te drugih projekata i obveza s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza.

Tim sredstvima će se osigurati likvidnost HŽ Infrastrukture u dijelu poslovanja koji se odnosi na premošćivanje jaza između dospijeća plaćanja obveza prema izvođačima/dobavljačima i priljeva sredstava, kako u investicijskom, tako i u redovnom segmentu poslovanja.

Mosno financiranje u segmentu investicijskog poslovanja odnosi se na EU projekte iz Instrumenata za povezivanje Europe (CEF), Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) i Programa Konkurentnosti i kohezije 2021.-2027. (PKK) te ostalih investicijskih projekata.

U odluci Vlade obrazloženo je da do jaza između dospijeća plaćanja obveza i priljeva sredstava može doći iz više razloga, ponajprije jer dinamika priljeva sredstava EU komponenti ne slijedi dinamiku dospijeća obveza.

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Također, navedeno je, do potrebe za mosnim financiranjem dolazi i zbog trenutačne nedostatnosti ili neraspoloživosti financijskih sredstava na pojedinom izvoru financiranja, kako u dijelu investicija, tako i u dijelu redovnog poslovanja, priljev kojih sredstava se očekuje u budućem razdoblju.

Rok korištenja kredita je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora o kreditu, redovna kreditna stopa je fiksna, 1,93 posto godišnje na iskorišteni iznos kredita, a interkalarna kamatna stopa je u visini redovne kamatne stope te se obračunava šestomjesečno.

U skladu s tom odlukom, Vlada je ovlastila Ministarstvo financija da izda državno jamstvo u korist Zagrebačke banke za taj kredit.

Kredit neće imati utjecaj na rashode i izdatke državnog proračuna za 2026. godinu, a mogući fiskalni učinak nastao bi u slučaju da HŽ Infrastruktura ne izvršava obveze.

Novigrad gradi pristupne ceste

Vlada je Novigradu dala suglasnost da se zaduži kod Istarske kreditne banke Umag d.d. u ukupnom iznosu od 513.000 eura kako bi financirao svoje kapitalne projekte.

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Iznos od 300.000 eura koristit će za financiranje izgradnje pristupne prometnice prema lučici Dajla, a preostalih 213.000 eura za izgradnju pristupne prometnice prema Talijanskoj osnovnoj školi.

Rok otplate kredita je 10 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,50 posto i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,25 posto od iznosa odobrenog kredita.

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