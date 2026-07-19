HŽ Infrastruktura zadužuje se za 30 mil. €. Vlada dala suglasnost

Vlada je dala suglasnost HŽ Infrastrukturi za kreditno zaduženje od 30 milijuna eura kako bi se osigurala sredstva za financiranje europskih i drugih projekata te obaveza, a potrebnu suglasnost za zaduženje od 513 tisuća eura dala je i Gradu Novigradu za izgradnju pristupnih prometnica.

Društvo HŽ Infrastruktura kreditno se zaduženja po revolving principu kod Zagrebačke banke u iznosu od 30.000.000 eura radi financiranja projekata iz EU programa te drugih projekata i obveza s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza.

Tim sredstvima će se osigurati likvidnost HŽ Infrastrukture u dijelu poslovanja koji se odnosi na premošćivanje jaza između dospijeća plaćanja obveza prema izvođačima/dobavljačima i priljeva sredstava, kako u investicijskom, tako i u redovnom segmentu poslovanja.

Mosno financiranje u segmentu investicijskog poslovanja odnosi se na EU projekte iz Instrumenata za povezivanje Europe (CEF), Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) i Programa Konkurentnosti i kohezije 2021.-2027. (PKK) te ostalih investicijskih projekata.

U odluci Vlade obrazloženo je da do jaza između dospijeća plaćanja obveza i priljeva sredstava može doći iz više razloga, ponajprije jer dinamika priljeva sredstava EU komponenti ne slijedi dinamiku dospijeća obveza.

Također, navedeno je, do potrebe za mosnim financiranjem dolazi i zbog trenutačne nedostatnosti ili neraspoloživosti financijskih sredstava na pojedinom izvoru financiranja, kako u dijelu investicija, tako i u dijelu redovnog poslovanja, priljev kojih sredstava se očekuje u budućem razdoblju.

Rok korištenja kredita je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora o kreditu, redovna kreditna stopa je fiksna, 1,93 posto godišnje na iskorišteni iznos kredita, a interkalarna kamatna stopa je u visini redovne kamatne stope te se obračunava šestomjesečno.

U skladu s tom odlukom, Vlada je ovlastila Ministarstvo financija da izda državno jamstvo u korist Zagrebačke banke za taj kredit.

Kredit neće imati utjecaj na rashode i izdatke državnog proračuna za 2026. godinu, a mogući fiskalni učinak nastao bi u slučaju da HŽ Infrastruktura ne izvršava obveze.

Novigrad gradi pristupne ceste

Vlada je Novigradu dala suglasnost da se zaduži kod Istarske kreditne banke Umag d.d. u ukupnom iznosu od 513.000 eura kako bi financirao svoje kapitalne projekte.

Iznos od 300.000 eura koristit će za financiranje izgradnje pristupne prometnice prema lučici Dajla, a preostalih 213.000 eura za izgradnju pristupne prometnice prema Talijanskoj osnovnoj školi.

Rok otplate kredita je 10 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,50 posto i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,25 posto od iznosa odobrenog kredita.