DRAMA U OMIŠU

Hrvatsko žrtvoslovno društvo prijavilo Dežulovića, šute o razlogu: 'Neće me otjerati...'

Piše Ivan Jukić,
Hrvatsko žrtvoslovno društvo prijavilo Dežulovića, šute o razlogu: 'Neće me otjerati...'
Dežulović se odazvao pozivu policije, a kako je rekao, od izvora u Zagrebu doznao je da su postupak odjave njegovog prebivališta zatražili Hrvatsko žrtvoslovno društvo (HŽD) i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika

Novinar, kolumnist i književnik Boris Dežulović pozvan je u Policijsku postaju Omiš jer je, kako piše u poslanom mu pozivu, temeljem članka 12. Zakona o prebivalištu, pokrenut postupak odjave njegovog prijavljenog prebivališta u Pisku kod Omiša. Pozvan je kako bi se izjasnio "o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima koje su bitne za donošenje odluke" u svezi postupka odjave njegovog prebivališta.

Danas, u srijedu, Dežulović se odazvao pozivu policije, a kako je rekao, od izvora u Zagrebu doznao je da su postupak odjave njegovog prebivališta zatražili Hrvatsko žrtvoslovno društvo (HŽD) i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika.

Predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva (HŽD) Ante Beljo rekao je da je prijavu podnio odvjetnik društva.

U telefonskom razgovoru odvjetnik Srećko Ilić potvrdio je za N1 da je u ime HŽD-a podnio prijavu no nije želio reći kojim povodom je to učinio.

- Točno je, podnio sam prijavu. U toj prijavi stoji sve, a Državno odvjetništvo u datom trenutku će odlučiti ima li ili nema elemenata za postupanje. To je sve što imam za reći. Amen! Aleluja - rekao je Ilić dodavši da "ne voli novinare".

Dežulović je za N1 kazao kako ne zna koji je razlog podnošenja prijave protiv njega.

- Iz svojih izvora iz Zagreba doznao sam da iza prijave stoji Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika. Ne mogu znati koji je razlog i koji su detalji prijave, ali potpuno je jasno da se radi ne samo o pokušaju pritiska na mene i maltretiranju, nego i o maltretiranju policije koja je morala triput izlaziti na teren da utvrdi živim li ja doista na toj adresi. Poručujem im da ostajem ovdje i ne napuštam svoje ognjište. Neće me ustaški ološ otjerati s mojih vjekovnih ognjišta - rekao je Dežulović za N1.

Hrvatsko društvo političkih zatvorenika nije se oglasilo o ovom događaju.

