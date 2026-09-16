Obavijesti

News

Komentari 5
SVI UZORCI ISPRAVNI ZA PIĆE

HZJZ objavio nove rezultate ispitivanja pitke vode u Lici

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
HZJZ objavio nove rezultate ispitivanja pitke vode u Lici
Gospić: Voda iz slavine | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kontrola vode provodi se temeljem odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine, u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je nove rezultate izvanrednog ispitivanja vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije i otoka Paga. Prema dosad provedenim analizama, svi ispitani uzorci zdravstveno su ispravni i sigurni za piće.

Kontrola vode provodi se temeljem odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine, u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo. Uzorkovanje i analiza provode se jednom tjedno.

LIJEPA NAŠA ZATROVANA Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'
Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

U najnovijem ciklusu, od 31. kolovoza do 3. rujna, uzeto je ukupno 19 uzoraka vode izravno na slavinama potrošača. Uzorci su prikupljeni u opskrbnim zonama Gospić 1, Senj, Tonkovića Vrilo, Mrđenovac i Novalja.

HZJZ navodi da je dosad ukupno uzeto 93 uzorka vode te da su svi analizirani parametri bili unutar dopuštenih vrijednosti.

Posebno ističu da u ispitanim uzorcima nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja.

KOMENTIRA: BORIS RAŠETA Gdje su uhićenja i istrage? Izjeo vuk magare dok Lika umire...
Gdje su uhićenja i istrage? Izjeo vuk magare dok Lika umire...

Izvanredne analize nastavit će se provoditi prema dinamici koju je odredilo Stručno povjerenstvo, a HZJZ će nove zbirne rezultate objavljivati jednom tjedno.

Ispitivanja se provode nakon što je u Gospiću otkriveno oko 37 tisuća tona ilegalno zakopanog otpada. Zbog mogućnosti njegova utjecaja na okoliš i podzemne vode, pokrenute su pojačane kontrole vode iz javnih vodoopskrbnih sustava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'
NOĆ UŽASA

Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'

Duju E. (24) uhitili su zbog ubojstva mladića i ranjavanja djevojke. Bio je teško drogiran te je pod strogim nadzorom liječnika i policajaca u OB Šibenik
Sestra trogodišnjeg dječaka iz Zadra: Nikad nije bio siguran uz majku. Vodila ga je po kafićima
OZLIJEĐEN U POŽARU

Sestra trogodišnjeg dječaka iz Zadra: Nikad nije bio siguran uz majku. Vodila ga je po kafićima

S njom se ne može mirno razgovarati jer počne izvrtati stvari i lagati. Dok je dijete bilo sa mnom, kod oca ili kod bake i djeda, bilo je dobro i zbrinuto na svaki mogući način, ispričala je sestra (18)
Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...
DOK PREMIJER TRAŽI SPALIONICU...

Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...

• Pripuzova investicija u Sisku je 155 milijuna eura • Obećava najbolju i potpuno neškodljivu tehnologiju • 'Nećemo spaljivati ni komunalni ni opasni otpad' kažu • Stručnjak: Hrvatska treba pet takvih energana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026