HZJZ objavio nove rezultate ispitivanja pitke vode u Lici

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je nove rezultate izvanrednog ispitivanja vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije i otoka Paga. Prema dosad provedenim analizama, svi ispitani uzorci zdravstveno su ispravni i sigurni za piće.

Kontrola vode provodi se temeljem odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine, u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo. Uzorkovanje i analiza provode se jednom tjedno.

U najnovijem ciklusu, od 31. kolovoza do 3. rujna, uzeto je ukupno 19 uzoraka vode izravno na slavinama potrošača. Uzorci su prikupljeni u opskrbnim zonama Gospić 1, Senj, Tonkovića Vrilo, Mrđenovac i Novalja.

HZJZ navodi da je dosad ukupno uzeto 93 uzorka vode te da su svi analizirani parametri bili unutar dopuštenih vrijednosti.

Posebno ističu da u ispitanim uzorcima nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja.

Izvanredne analize nastavit će se provoditi prema dinamici koju je odredilo Stručno povjerenstvo, a HZJZ će nove zbirne rezultate objavljivati jednom tjedno.

Ispitivanja se provode nakon što je u Gospiću otkriveno oko 37 tisuća tona ilegalno zakopanog otpada. Zbog mogućnosti njegova utjecaja na okoliš i podzemne vode, pokrenute su pojačane kontrole vode iz javnih vodoopskrbnih sustava.