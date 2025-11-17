HZJZ: Tjedan besplatnog i anonimnog testiranja na HIV i spolne prenosive infekcije

Služba za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) povodit besplatno i anonimno testiranje na HIV i spolno prenosive infekcije (SPI) u sklopu Europskog tjedna testiranja na te bolesti, koji započinje danas i trajat će do 24 studenog. Testiranje će se provoditi u Rockefellerovoj 12, od 15 do 19 sati, a testirati se mogu punoljetne osobe te maloljetnici uz pratnju i suglasnost roditelja, skrbnika ili zakonskih zastupnika.

Zainteresirani će ujedno moći dobiti savjete i informacije o spolnom zdravlju.

"Postupak testiranja na HIV sastoji se od kratkog razgovora sa savjetnikom. Zatim se iz prsta uzima nekoliko kapljica krvi te je rezultat poznat već nakon nekoliko minuta. Testiranje na sedam spolno prenosivih infekcija provodi se iz uzorka urina", kaže voditeljica Odsjeka za razvoj savjetodavnih aktivnosti u promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja sa savjetovalištem Lana Kasumović.

Rezultati analize urina bit će dostupni idućeg dana pod šifrom koja će korisnicima biti nasumično dodijeljena pri savjetovanju i testiranju.

Spolno prenosive infekcije na koje će se vršiti testiranja su Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum i Ureaplasma urealyticu.

Testiranja provodi Služba za promicanje zdravlja HZJZ-a, u sklopu Nacionalnog programa Živjeti zdravo, čija je voditeljica Sanja Musić Milanović.

Europski tjedan testiranja obilježava se sedmu godinu s ciljem osvještavanja građana o važnosti ranog otkrivanja HIV-a i pravovremenog liječenja.

HIV je virus koji napada obrambeni sustav, a osoba može godinama biti bez simptoma i pritom prenijeti virus. Nalazi se u krvi, sjemenu i vaginalnom iscjetku, a prenosi se nezaštićenim spolnim odnosom i kontaktom sa zaraženom krvlju.

HIV se ne prenosi uobičajenim socijalnim kontaktom. Najveći rizik imaju osobe s rizičnim spolnim ponašanjem, poput čestog mijenjanja partnera i nekorištenja kondoma.

Pojava simptoma znači razvoj bolesti (AIDS), uz umor, noćno znojenje, gubitak težine, proljev, kašalj i učestale infekcije. Bolest se ne može izliječiti, ali postoji vrlo učinkovito antivirusno liječenje (HAART) koje smanjuje količinu virusa na nemjerljivu razinu te time sprječava napredovanje bolesti i prijenos na seksualne partnere. Što se ranije otkrije infekcija HIV-om, to je liječenje uspješnije.

SPI su infekcije koje se prenose spolnim kontaktom, a neke i nespolnim putem. Mnoge su česte i mogu biti bez simptoma, pa su odgovorno spolno ponašanje, redoviti pregledi te testiranje ključni za prevenciju i pravodobno liječenje.