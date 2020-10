'I bedak bi već shvatil da maske treba nositi! K vragu više. Neki čak bolje izgledaju s njom...'

<p><strong>Vesna Imerović</strong>, umirovljena liječnica koja se stavila na raspolaganje za pomoć u borbi protiv epidemije objasnila je zbog čega se odlučila na taj potez, te je komentirala mjere koje su propisane za suzbijanje korona virusa, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a569069/Koliko-puta-moramo-ponoviti-da-treba-nositi-maske-Pa-to-bi-i-bedak-shvatil.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>- Ne znam da li se vraćam radu, ali ako me budu trebali - uvijek sam tu - rekla je Imerović.</p><p>Stožer, smatra Imerović, radi svoj posao dobro, a na građanima je da se pridržavaju propisanih mjera. Ispričala je i kako je izgledao njen radni vijek.</p><p>- Čitav život sam se borila s bolestima, kako vlastitima, tako i tuđima. Od rođenja sam znala da ću biti doktorica. Nisam ništa drugo ni upisala. Stažirala sam na Rebru, volontirala na Rebru, a mjesto sam našla na hitnoj u Sisku. Izabrala sam Opću specijalizaciju, završila sam postdiplomski uz urgentne. U Hitnoj sam radila 29 godina, bila šef, radila na terenu, išla u nemoguće. Radila sam i u ratu, a poslije rata sam radila u Lekeniku, u sjajnoj ambulanti - kazala je umirovljena doktorica.</p><p>Smatra i da Stožer nema veze s velikim brojem zaraženih te kako su za tu brojku odgovorni samo građani.</p><p>- Ljudi stvarno trebaju znati da trebaju nositi masku, ne jer je to nečija fiks-ideja, nego jer je to virus na koji smo sasvim neotporni. Jasno da su stariji u domovima ugroženi, ali mladi također imaju mnoge bolesti kojima su imunokompromitirani. Nositi masku - pa to nije problem, o tome ne treba toliko raspravljati. Da na početku epidemije nismo nosili maske i imali lockdown, ne bismo imali nikakav turizam.</p><p>Svi se moramo čuvati, nosite maske k vragu! Neki čak bolje izgledaju s maskom - našalila se doktorica.</p><p>Rekla je kako je velika razlika između rada u ratu i rada sada ta što su u ratno doba su u zdravstvu ljudi bili zdravi, a sada su mnogi zahvaćeni (virusom).</p><p>- Mislim da ni škola, ni tramvaji nisu problem, nego druženja koja možda nisu ni velika. Mlad i zdrav će lako preboljeti bolest, a netko kome je imuni sustav kompromitiran... Svi smo ugroženi. Koliko puta moramo ponoviti da ljudi trebaju nositi maske, pa to bi i bedak shvatil - poručila je Imerović.</p>