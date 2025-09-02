Obavijesti


I Belgija priznaje palestinsku države na Općoj skupštini UN-a

Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Godine 2024. najviši sud Ujedinjenih naroda presudio je da je izraelska okupacija palestinskih teritorija, uključujući Zapadnu obalu i njezina naselja, nezakonita te da izraelsku vojsku treba što prije povući

Belgija će priznati palestinsku državu na zasjedanju Opće skupštine UN-a, rekao je u utorak ministar vanjskih poslova Maxime Prevot, povećavajući međunarodni pritisak na Izrael nakon sličnih poteza Australije, Velike Britanije, Kanade i Francuske. Pod sve većim globalnim kritikama zbog rata u Gazi, Izrael je nezadovoljan zbog najava niza zemalja da će se formalno priznati palestinsku državu na sjednici UN-ova tijela tijekom ovog mjeseca.

Belgija će se pridružiti potpisnicima Njujorške deklaracije, otvarajući put rješenju s dvije države, odnosno palestinskoj državi koja koegzistira u miru uz Izrael, rekao je Prevot u objavi na X-u.

Odluka dolazi "u svjetlu humanitarne tragedije koja se odvija u Palestini, posebno u Gazi, i kao odgovor na nasilje koje Izrael čini kršeći međunarodno pravo", dodao je Prevot.

Belgija će također razmisliti o uvođenju 12 sankcija Izraelu, poput zabrane uvoza proizvoda iz njegovih naselja i revizije politika javne nabave s izraelskim tvrtkama, kao i proglašenje vođa Hamasa personama non grata u Belgiji, rekao je Prevot.

Palestinci već dugo traže državu na Zapadnoj obali i u Gazi pod izraelskom okupacijom, s istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom. Sjedinjene Države tvrde da se takva država može uspostaviti samo izravnim pregovorima između Izraelaca i Palestinaca.

Belgija, članica Europske unije, donijela je odluku o pojačanju pritiska na izraelsku vladu i Hamas, rekao je Prevot.

Godine 2024. najviši sud Ujedinjenih naroda presudio je da je izraelska okupacija palestinskih teritorija, uključujući Zapadnu obalu i njezina naselja, nezakonita te da izraelsku vojsku treba što prije povući.

Izrael tvrdi da teritoriji nisu okupirani u pravnom smislu jer se nalaze na spornom zemljištu, ali Ujedinjeni narodi i većina međunarodne zajednice smatraju ih okupiranim teritorijem.

Iz Barcelone isplovila flotila brodova s pomoći za Gazu

Flotila s desecima brodova natovarenih humanitarnom pomoći za Gazu napustila je luku u Barceloni u ponedjeljak navečer nakon što su se popravili vremenski uvjeti. Neki od brodova Globalne misije flotile Sumud zatrubili su dok su napuštali luku. "Slobodna, slobodna Palestina", vikali su neki aktivisti u luci. Propalestinski aktivisti, uključujući klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg i glumca iz Igre prijestolja Liama ​​Cunninghama, nalaze se na flotili od nekoliko desetaka brodova koja ima za cilj probiti izraelsku pomorsku blokadu i dostaviti hranu i humanitarne potrepštine enklavi, koja je devastirana gotovo dvogodišnjim ratom.

Izrael tvrdi da je pomorska blokada koju je nametnuo 2007. potrebna kako bi se zaustavilo krijumčarenje oružja palestinskoj militantnoj skupini Hamas.

Druge pokušaje probijanja blokade - uključujući onaj u kojem je sudjelovala Thunberg u lipnju - opisao je kao propagandni trik u znak podrške Hamasu.

