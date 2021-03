Nakon što se transportni brod Ever Given u vlasništvu tvrtke Evergreen nauskao u Sueskom kanalu i tako blokirao jedan od najvažnijih pomorskih pravaca na svijetu, na jednoj kineskoj društvenoj mreži pojavila se fotografija na kojoj teretni kamion prevozi kontejner natpisa Evergreen blokira promet na gotovo identičan način.

Fotografija je preuzeta s nadzornih kamera na autocesti Changchun-Shenzhen, a do blokade prometa došlo je zbog prometne nesreće koja se dogodila 27. ožujka u jutarnjim satima.

Vijest se ubrzo proširila i u međunarodnim medijima koji su ukazali na sličnost blokade prometa u Kini i one u Sueskom kanalu. Kamion se, baš kao i brod Ever Given, okrenuo pod kutem od 45 stupnjeva, a iza njega su se naslagali drugi automobili.

Kako piše China Times tvrtka u čijem je vlasništvu brod Ever Given nema podružnicu za cestovni prijevoz u Kini.