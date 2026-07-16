I ranije napao policiju! Traže zatvor za Marokanca koji je u Zagrebu pretukao policajku...

Općinski kazneni sud u Zagrebu u ožujku ove godine donio je nepravomoćnu presudu kojom je 33-godišnji državljanin Maroka optužen za napad na policijsku službenicu, osuđen na uvjetnu kaznu s rokom kušnje od pet godina. Uz to mu je izrečena i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti u trajanju od tri godine. Incident se dogodio u lipnju prošle godine, kad je napadač fizički nasrnuo na policajku na zagrebačkom autobusnom kolodvoru – udario ju je šakom u glavu, vukao za kosu te joj glavom udarao o zid, nakon čega je pala na pod. "Ti nisi policija, ti si mafija", vikao je na policajku...

- Ja sam pošten, miran čovjek. U Hrvatskoj boravim od 2013. godine te sam radio po autopraonicama i vulkanizerima. Tog dana policajka je mene udarila pa sam poludio. Kad ne pijem i ništa ne konzumiram nisam takav - branio se Hamza, koji se u staru izvukao s blagom kaznom...

Ali evo preokreta.

Kako piše Jutarnji list, Općinsko državno odvjetništvo podnijelo je žalbu na presudu kojom je Marokanac Hamza uvjetno osuđen i pušten na slobodu nakon premlaćivanja mlade policajke na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru. Navode kako se tijekom suđenja nije ispričao ni izrazio kajanje...

Tužiteljstvo, piše Jutarnji, sad traži da Hamza ide u zatvor. U svojoj žalbi ističu kako je sud kao olakotnu okolnost naveo da je Marokanac kazneno neosuđivan, no to se nije pokazalo točnim. Marokanac je, navode, 26. listopada 2017. u Francuskoj osuđen na četiri mjeseca zatvora i uvjetnu kaznu od pet godina upravo zbog vrijeđanja i napada na policijskog službenika. Također, kažnjavan je i u Njemačkoj zbog krađe i drugih djela.

Tužitelji smatraju i da sud nije dovoljno otegotno vrednovao težinu napada.