Obavijesti

News

Komentari 0
PRAKSA DILJEM ZEMLJE

I Rijeka ove godine isplaćuje božićnice svojim penzionerima. Pogledajte kolike su cifre

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
I Rijeka ove godine isplaćuje božićnice svojim penzionerima. Pogledajte kolike su cifre
Foto: Canva

Procjenjuje se da će pomoć ostvariti oko 2400 umirovljenika, starijih osoba i dugotrajno nezaposlenih ljudi starijih od 50 godina. Potrebna sredstva u iznosu 279.000 eura osigurana su u financijskom planu

Više od stotinu gradova i općina diljem Hrvatske isplaćuje svake godine božićnice umirovljenicima. Među njima se našla i Rijeka koja je najavila da će svojim umirovljenicima isplatiti od 100 do 130 eura, ovisno o penziji. Prijave su počele u ponedjeljak, a trajat će do 5. prosinca.

 - Mali je to znak velike zahvalnosti za one koji su gradili ovaj grad - poručila je gradonačelnica Iva Rinčić. Grad Rijeka osigurao je božićnice za umirovljenike s najnižim mirovinama ili iz kućanstva s niskim prihodima, korisnike nacionalne naknade za starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina te osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina, piše Mirovina.hr

NOVA GRADONAČELNICA Rinčić o stanju u Rijeci: 'Treba vremena da se vide rezultati'
Rinčić o stanju u Rijeci: 'Treba vremena da se vide rezultati'

Za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda iznosi božićnica iznosi 130 eura. Umirovljenici čija je mirovina viša od 460 eura, iz kućanstava s niskim prihodima, kao i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina dobit će 100 eura božićnice, poručili su iz riječke uprave.

Cenzus po kućanstvu

Cenzus za samačko kućanstvo je 600 eura, dvočlano kućanstvo 900 eura, tročlano kućanstvo 1.080 eura, četveročlano kućanstvo 1.260 eura, a za brojnija kućanstva 150 eura za svakoga dodatnog člana. Uvjet je da osim nekretnine u kojoj kućanstvo umirovljenika stanuje, nitko od članova nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koju može iznajmiti ili otuđiti ili poslovni prostor.

Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika
Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Procjenjuje se da će pomoć ostvariti oko 2400 umirovljenika, starijih osoba i dugotrajno nezaposlenih ljudi starijih od 50 godina. Potrebna sredstva u iznosu 279.000 eura osigurana su u financijskom planu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života za 2025. godinu.

Diljem Hrvatske

Podsjećamo, Poreč isplaćuje 111,49 eura. U Karlovcu će umirovljenici dobiti 50 eura, isplata kreće od 1. prosinca, a uvjet je da mirovina ne prelazi 500 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
18 OPTUŽENIH

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta
DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!
TRAŽE GA ČAMCIMA

DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!

Hitne službe dobile su dojavu oko 9 sati kako je navodno prolaznik vidio čovjeka u rijeci Savi između mostova Slobode i Mladosti
Užas u Bjelovaru: Urušio se zid u zatvoru, dvoje ljudi poginulo
TRAGEDIJA

Užas u Bjelovaru: Urušio se zid u zatvoru, dvoje ljudi poginulo

Prilikom izvođenja radova na energetskoj obnovi, smrtno su stradala dvojica radnika, 42-godišnji Indijac i 59-godišnji hrvatski državljanin

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025