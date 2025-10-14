I Rijeka ove godine isplaćuje božićnice svojim penzionerima. Pogledajte kolike su cifre

Više od stotinu gradova i općina diljem Hrvatske isplaćuje svake godine božićnice umirovljenicima. Među njima se našla i Rijeka koja je najavila da će svojim umirovljenicima isplatiti od 100 do 130 eura, ovisno o penziji. Prijave su počele u ponedjeljak, a trajat će do 5. prosinca.

- Mali je to znak velike zahvalnosti za one koji su gradili ovaj grad - poručila je gradonačelnica Iva Rinčić. Grad Rijeka osigurao je božićnice za umirovljenike s najnižim mirovinama ili iz kućanstva s niskim prihodima, korisnike nacionalne naknade za starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina te osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina, piše Mirovina.hr.

Za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda iznosi božićnica iznosi 130 eura. Umirovljenici čija je mirovina viša od 460 eura, iz kućanstava s niskim prihodima, kao i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina dobit će 100 eura božićnice, poručili su iz riječke uprave.

Cenzus po kućanstvu

Cenzus za samačko kućanstvo je 600 eura, dvočlano kućanstvo 900 eura, tročlano kućanstvo 1.080 eura, četveročlano kućanstvo 1.260 eura, a za brojnija kućanstva 150 eura za svakoga dodatnog člana. Uvjet je da osim nekretnine u kojoj kućanstvo umirovljenika stanuje, nitko od članova nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koju može iznajmiti ili otuđiti ili poslovni prostor.

Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Procjenjuje se da će pomoć ostvariti oko 2400 umirovljenika, starijih osoba i dugotrajno nezaposlenih ljudi starijih od 50 godina. Potrebna sredstva u iznosu 279.000 eura osigurana su u financijskom planu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života za 2025. godinu.

Diljem Hrvatske

Podsjećamo, Poreč isplaćuje 111,49 eura. U Karlovcu će umirovljenici dobiti 50 eura, isplata kreće od 1. prosinca, a uvjet je da mirovina ne prelazi 500 eura.