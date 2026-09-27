I s Parkinsonom jure po zlato...

U svijetu živi više 10 milijuna ljudi s Parkinsonovom bolesti, u Hrvatskoj gotovo 15.000. Liječnici i znanstvenici, uz klasične načine liječenja, sport preporučuju kao odličan vid terapije.

Međunarodna stolnoteniska federacija (ITTF) prije sedam godina pokrenula je Parkinson Svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu, u suradnji s organizacijom Ping Pong Parkinson, kako bi se još više podignula svijest o Parkinsonovoj bolesti i poboljšao život osoba s tom bolesti.

Sedmo izdanje SP-a otvoreno je jučer u Hannoveru, a natjecanje će trajati do 30. rujna. I Hrvatska će na prvenstvu imati predstavnike. Ciljevi natjecanja su promicanje zdravlja, druženje i inkluzije kroz sport.

Stolni tenis poboljšava snalaženje u prostoru. Čovjek razvija svoje reflekse, što mu je bitno u svakodnevnom životu, vožnji, koordinaciji pokreta ruka-oči, procjeni udaljenosti, periferni vid se širi, zglobovi i tetive bolje funkcioniraju. Nakon igranja stolnog tenisa ljudi s dijagnozom Parkinsona osjećaju bolju čvrstinu ruku i manje podrhtavanje.

Na SP-u natječe se više od 800 natjecatelja iz gotovo 40 zemalja.