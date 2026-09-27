Obavijesti

News

Komentari 2
SVJETSKO U HANNOVERU

I s Parkinsonom jure po zlato...

Piše Ivan Radnić,
Čitanje članka: < 1 min
I s Parkinsonom jure po zlato...
4
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sedmo izdanje SP-a otvoreno je jučer u Hannoveru, a natjecanje će trajati do 30. rujna. I Hrvatska će na prvenstvu imati predstavnike. Ciljevi natjecanja su promicanje zdravlja, druženje i inkluzije kroz sport

U svijetu živi više 10 milijuna ljudi s Parkinsonovom bolesti, u Hrvatskoj gotovo 15.000. Liječnici i znanstvenici, uz klasične načine liječenja, sport preporučuju kao odličan vid terapije.

Međunarodna stolnoteniska federacija (ITTF) prije sedam godina pokrenula je Parkinson Svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu, u suradnji s organizacijom Ping Pong Parkinson, kako bi se još više podignula svijest o Parkinsonovoj bolesti i poboljšao život osoba s tom bolesti.

Sedmo izdanje SP-a otvoreno je jučer u Hannoveru, a natjecanje će trajati do 30. rujna. I Hrvatska će na prvenstvu imati predstavnike. Ciljevi natjecanja su promicanje zdravlja, druženje i inkluzije kroz sport.

Stolni tenis poboljšava snalaženje u prostoru. Čovjek razvija svoje reflekse, što mu je bitno u svakodnevnom životu, vožnji, koordinaciji pokreta ruka-oči, procjeni udaljenosti, periferni vid se širi, zglobovi i tetive bolje funkcioniraju. Nakon igranja stolnog tenisa ljudi s dijagnozom Parkinsona osjećaju bolju čvrstinu ruku i manje podrhtavanje.

Na SP-u natječe se više od 800 natjecatelja iz gotovo 40 zemalja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Srbi predstavili svoj izgled Maksimira, surađivali s firmom iz Zagreba: Sviđa li vam se?
'REZULTAT NATJEČAJA NAS JE ZBUNIO...'

FOTO Srbi predstavili svoj izgled Maksimira, surađivali s firmom iz Zagreba: Sviđa li vam se?

U natječaju za novi Maksimir sudjelovala je i kompanija DBA Architects iz Novog Sada s firmom Modelart Arhitekti iz istog grada te zagrebačkom firmom GE+ Arhitekti. Sad su na društvenim mrežama predstavili svoju ideju novog Maksimira...U radu su sudjelovali i stručnjaci iz Španjolske, Engleske...
Anušić je kupio ‘gotove’ Rafaele, pa sad plaća milijune eura da opet budu gotovi...
PRESKUPI AVIONI

Anušić je kupio ‘gotove’ Rafaele, pa sad plaća milijune eura da opet budu gotovi...

Plenkovićeva vlada je odobrila dodatno opremanje svih 12 hrvatskih Rafalea. Sama modernizacija procjenjuje se na oko 88,5 milijuna eura bez PDV-a, više od 110 milijuna eura s porezom i povezanim troškovima
Zagreb će od ponedjeljka biti u kolapsu! Ništa od dogovora, propali su hitni pregovori...
METROPOLA U PARALIZI

Zagreb će od ponedjeljka biti u kolapsu! Ništa od dogovora, propali su hitni pregovori...

"Unatoč pokušaju, dogovor o zahtjevima nije postignut. Sindikati ostaju pri svojim zahtjevima i nastavljaju s dogovorenim aktivnostima u Zagrebačkom holdingu  i ZET-u" poručuju iz Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026