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DUGOGODIŠNJA PREVARA

Uskok optužio računovotkinju: Iz vrtića izvukla 143.000 eura

Piše HINA,
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Uskok optužio računovotkinju: Iz vrtića izvukla 143.000 eura
Foto: Marko Prpic/Pixsell - Canva
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Uskok tereti 43-godišnjakinju iz Općine Sveti Đurđ da je od 2020. do 2025. krivotvorila naloge za isplatu i novac dječjeg vrtića preusmjeravala sebi. Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Zagrebu.

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 43-godišnje računovotkinje u Općini Sveti Đurđ koju tereti da je malverzacijama oštetila dječji vrtić za najmanje 142.989 eura. Kako je izvijestio Uskok, 43-godišnjakinja se tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja isprave. Optužnicom se 43-godišnjakinji stavlja na teret da je od studenoga 2020. do veljače 2025., kao stručni suradnik za financije i računovodstvo u Općini Sveti Đurđ, ovlaštena za obavljanje poslova vođenja proračunske, financijske i knjigovodstvene dokumentacije za jedan dječji vrtić, kao jedina ovlaštena potpisnica za potrebe poslovanja vrtića, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi postupala protivno svojim ovlaštenjima i dužnostima.

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Prema Uskokovoj optužnici, 43-godišnjakinja je potpisivala virmanske naloge u rubrici nalogodavca, neistinito prikazujući kao da ih je potpisala ravnateljica te neosnovano navodeći svrhu isplate u svoju korist.

Osim toga je, iskorištavajući povjerenje ravnateljice, u obrasce virmanskih naloga koje je ravnateljica prethodno već potpisala upisivala svoje podatke i svoj račun kao primatelja.

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Također je koristila okolnost da je ravnateljica trebala potpisati veliki broj isprava te joj je, uz neistinito predočavanje da se radi o virmanskim isplatama u vezi raznih poslovnih potreba, davala na potpis veći broj virmana u kojima je naznačila svoj broj računa i kao svrhu plaćanja navela razne troškove uz pojašnjenje da se radi o plaćanjima osnovanim primateljima.

Nakon toga je takve neosnovane virmanske naloge dostavljala na provedbu, ističe Uskok.

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Osumnjičena računovotkinja je prema optužnici neosnovanim isplatama s računa vrtića u korist svojeg privatnog računa protupravno stekla najmanje 144.492 eura, pri čemu je vrtić oštećen za iznos od 142.989 eura, budući da mu je banka u veljači 2025. nadoknadila iznos od 1503 eura.

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