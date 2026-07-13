Uskok optužio računovotkinju: Iz vrtića izvukla 143.000 eura

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 43-godišnje računovotkinje u Općini Sveti Đurđ koju tereti da je malverzacijama oštetila dječji vrtić za najmanje 142.989 eura. Kako je izvijestio Uskok, 43-godišnjakinja se tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja isprave. Optužnicom se 43-godišnjakinji stavlja na teret da je od studenoga 2020. do veljače 2025., kao stručni suradnik za financije i računovodstvo u Općini Sveti Đurđ, ovlaštena za obavljanje poslova vođenja proračunske, financijske i knjigovodstvene dokumentacije za jedan dječji vrtić, kao jedina ovlaštena potpisnica za potrebe poslovanja vrtića, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi postupala protivno svojim ovlaštenjima i dužnostima.

Prema Uskokovoj optužnici, 43-godišnjakinja je potpisivala virmanske naloge u rubrici nalogodavca, neistinito prikazujući kao da ih je potpisala ravnateljica te neosnovano navodeći svrhu isplate u svoju korist.

Osim toga je, iskorištavajući povjerenje ravnateljice, u obrasce virmanskih naloga koje je ravnateljica prethodno već potpisala upisivala svoje podatke i svoj račun kao primatelja.

Također je koristila okolnost da je ravnateljica trebala potpisati veliki broj isprava te joj je, uz neistinito predočavanje da se radi o virmanskim isplatama u vezi raznih poslovnih potreba, davala na potpis veći broj virmana u kojima je naznačila svoj broj računa i kao svrhu plaćanja navela razne troškove uz pojašnjenje da se radi o plaćanjima osnovanim primateljima.

Nakon toga je takve neosnovane virmanske naloge dostavljala na provedbu, ističe Uskok.

Osumnjičena računovotkinja je prema optužnici neosnovanim isplatama s računa vrtića u korist svojeg privatnog računa protupravno stekla najmanje 144.492 eura, pri čemu je vrtić oštećen za iznos od 142.989 eura, budući da mu je banka u veljači 2025. nadoknadila iznos od 1503 eura.