I ujak ‘utopio’ tatu: 'Smiljanin i Jasminin otac bio je nasilan'

Svjedoci koje je na suđenju Smiljani Srnec (45) za ubojstvo sestre Jasmine Dominić (23) predložilo tužiteljstvo bacili su novo svjetlo na “slučaj škrinja”.

Čini se kako su sve dalje od tvrdnji iz uvodnoga govora, u kojemu su rekli da će dokazati kako je jedino Smiljana mogla ubiti sestru i kako je jedino ona imala motiva lagati o tome da je Jasmina živa. Nakon svjedočenja Smiljanina i Jasminina ujaka Drage Sabola, postalo je jasno koliko su malo mještani Palovca zapravo znali o svojim susjedima i koliko je pogrešna bila njihova slika o njihovu ocu nogometašu Martinu Frediju Dominiću.

Naime, i prijašnji svjedoci iskazivali su o tome da je Fredi često pio u lokalnom kafiću, no sve do sada nije bilo izvan obitelji poznato koliki su bili razmjeri tog njegova poroka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je kao bliski krvni srodnik mogao iskoristiti blagodat i ne svjedočiti, ujak Drago želio je otkriti istinu o odnosima u obitelji Dominić.

Ispričao je kako je sa sestrom Katarinom, Smiljaninom i Jasmininom majkom, bio u dobrim odnosima, no distancirao se jer, kako je rekao, nije mogao podnijeti njihov način života. Ipak, nikad ih nije odbio kad su došli tražiti pomoć te im je često posuđivao novac kad su bili u financijskim problemima. Jedan od razloga zbog kojeg im je trebao novac, osim za gradnju kuće, bio je dug za odštetu čovjeku, kojeg je Fredi, nakon jedne svađe, kako je rekao Drago, “prebio namrtvo”.

'Sve češće me tražila novac'

Novac je uvijek davao na ruke sestri Katarini, Jasmininoj i Smiljaninoj majci. Kako su mogli, tako su mu vraćali. Nakon što je Fredi zapao u probleme, Katarina je od brata sve češće tražila novac na sve dulji rok.

- Morala je ostaviti svoju djecu kad im je najviše trebala, on se nije trudio da ode i zaradi. Bio je jako dobar svima u selu jer je sve častio - ispričao je Drago.

Dok je otkrivao mračne obiteljske tajne, usnice su mu nekontrolirano drhtale.

Prisjetio se i incidenta koji je Fredi izazvao. Katarina i njezin suprug trebali su biti vjenčani kumovi njezinu bratu Franji Sabolu, kad se ženio.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- On se napio i nije došao pa smo kumovi na kraju bili ja i moja supruga. Došao je pred jutro, totalno pijan. Poludio sam - objasnio je Drago.

Nakon što je rodbini ispričao što je rekao vidovnjak, Fredi mu je po, sad pokojnom, bratiću poručio da će ga likvidirati. Tad je potpuno prestao komunicirati s njima, što je potrajalo sve do sprovoda Martina Dominića 2013. godine. Tad je na deset minuta došao u sestrinu kuću kako bi obitelji izrazio sućut.

Katarina je, rekao je Sabol, uvijek zagovarala pokojnog supruga. Nikad o njemu nije loše govorila iako su svi znali što se događa. U kući obitelji Dominić, gdje je 16. veljače ove godine u zamrzivaču nađeno Jasminino tijelo, bio je i 1998. ili 1999.

- Jasmina je bila ošišana na nulu. Ne znam zašto nije imala kose. Skrivala se, stidjela. Rekli su mi da je htjela takvu frizuru. Zašto se onda skrivala? - pitao se njezin ujak. Ni on nije znao da je Jasmina prekinula studij, saznao je to puno kasnije.

'Više nije radio nego što je'

Da je Fredi agresivan, najviše je čuo od pokojnog bratića. On mu je rekao da se supružnici Dominić često svađaju, ali ne i o čemu. Njegova sestra Katarina kući je dolazila svakih nekoliko mjeseci na nekoliko dana, a Martin Dominić više je dangubio nego što je radio.

- Radio je povremeno, i to uglavnom u Palovcu. Radio je jedno vrijeme u Rusiji i od tamo su ga otjerali - rekao je o šogoru.

Čuo je da su se zbog dugova morali zadužiti kod kamatara, no to nije znao iz prve ruke.

Nitko mu se nije požalio ni da bi im netko prijetio.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prije njega, na Županijskom sudu u Varaždinu svjedočila je Sofija Križaić, prva susjeda obitelji Dominić Srnec. Riječ je o teško bolesnoj ženi, koja se teško kreće čak i uz pomoć štapa te vrlo slabo čuje.

Iako kaže da je dobro poznavala Jasminu, nije se mogla sjetiti u koju je školu išla ni što je studirala. Njezin otac Martin bio je dobar susjed, no tko može znati što se događa unutar nečija četiri zida. I ona je rekla da je Martin puno pio te da ga je često viđala pijanog.

'Bio je dobar susjed, ali...'

- Kad je imao više novca, kad je dobio penziju, više je pio - potvrdila je i Sofija. Nakon Jasminina nestanka često ju je znao spominjati, osobito kad je bio opijen alkoholom.

Smiljana se doista kladila i često odlazila u kladionicu, no uvijek bi ulagala manje iznose. Prije nego što je sudac zabranio odgovor na to pitanje, Smiljanin branitelj Krešimir Golubić želio je svjedokinji predočiti dio razgovora koji je Martin Dominić vodio s policajcima nakon Jasminina nestanka. Njima je rekao da je pričao s Jasminom i da ga je pitala može li ići raditi na brod. To znači da Smiljana nije jedina koja je lagala o Jasmini, nego je to činio i njihov otac, i to tijekom policijske istrage. Podsjetimo, Smiljanu terete da je tijekom ljeta 2000. ubila sestru Jasminu i njezino tijelo sakrila u zamrzivač, gdje je ostalo punih 19 godina. Na sljedećem ročištu svjedočit će vještaci iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” te vještak iz Psihijatrijske bolnice Vrapče, koji je razgovarao sa Smiljanom.