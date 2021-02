Roman Rosavec je zamjenik sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića. Osim vođenja županije, ovaj HDZ-ov dvojac dijeli još jednu poveznicu: Obojica skrivaju stanove u Zagrebu.

Nakon što smo kroz seriju afera otkrili kako župan Žinić godinama koristi državni stan na Borovju iz kojeg ga ta ista država neuspješno pokušava istjerati, sad ekskluzivno otkrivamo da Žinićeva desna ruka i najbliži suradnik također taji stan u metropoli, na Maksimiru. U prikrivanju ove nekretnine Rosavec je nekako uspio nadmašiti čak i Žinića s onim famoznim lijepljenjem drugog prezimena.

Podsjetimo, isti Roman Rosavec, inače i šef županijskog stožera civilne zaštite, prije nekoliko mjeseci je, zajedno s velikim brojem ljudi, bez maske i bez održavanja distance, prisustvovao promociji knjige u društvenom domu u Gornjoj Jelenskoj kraj Popovače. Sljedećeg dana, zajedno sa županom, posjetio je Voloderske jeseni. Ni tu se nisu pretjerano poštovale upute, a područje oko Popovače nakon navedenih događaja pretvorilo se u novo žarište epidemije.

Ali vratimo se na aktualna zbivanja.

Roman Rosavec vlasnik je stana na Maksimirskoj cesti o kojem nema ni spomena u njegovoj imovinskoj kartici. Stan, prema zemljišnim knjigama, ima 52 kvadrata i nalazi se na prvom katu. Sastoji se od dvije sobe, a ugovor o kupoprodaji sklopljen je u listopadu 2018. godine. U teretovnici je upisan kredit od 60 tisuća eura.

Skriveno prezime na interfonu

A sad ide zabavni dio. Rosavec u svojoj zadnjoj imovinskoj kartici iz 2020. tvrdi da posjeduje samo vikendicu s pripadajućim zemljištem. Ne navodi nijednu drugu nekretninu. Nije mu upisan nikakav kredit od 60 tisuća eura. Ne navodi nijedan drugi prihod, osim svoje plaće od 13747 kuna i suprugine plaće od 6500 kuna. Ona, naime, radi u Osnovnoj školi Banova Jaruga i to joj je, prema muževoj imovinskoj, jedini izvor primitaka.

Pa ipak, Rosavec, kako doznajemo, ima druge prihode. Stan kojeg taji već mjesecima iznajmljuje trojici mladića. Prije toga ga je preuređivao. Ni to nije upisao u imovinskoj kartici.

A kako Rosavec taji svoj stan? Kao i Žinić, čini se da je i on pokušao skriti svoje prezime na interfonu. Od cijele liste imena na ulazu, jedino njegovog nema. Zvono gdje je trebalo pisati 'Rosavec' zjapi prazno. Ni ulaz u stan s blindiranim vratima nema prezimena.

Ipak, Rosavec je, kao i Žinić, prilično amaterski pokušao skriti nekretninu. Ako uđete u zgradu, već u haustoru zabljesnut će vas poštanski sandučić s njegovim prezimenom. Također, tu je izvješen i popis suvlasnika, među kojima je i sisačko-moslavački dožupan.

Život u Njemačkoj?

Ali izgleda da je, za razliku od Žinića, Rosavec u prikrivanju stana otišao još korak dalje. Kako nam kažu susjedi, ovaj HDZ-ovac kojeg se posljednjih mjeseci često može vidjeti na televiziji i u drugim medijima, stanarima priča da živi i radi u Njemačkoj!

- Da, rekao je da živi u Njemačkoj i da tamo radi. Uvijek je to govorio - kaže nam bivši predstavnik stanara. Isto nam je potvrdio i drugi sustanar koji dodaje da je Rosavec prilično uložio u nekretninu.

- Stan je ranije bio koma, u njemu je prije živjela neka starica. Mislim da je morao potrošiti desetke tisuća eura da ga uredi. Potpuno novi namještaj, nova stolarija, podovi, kupaonica. Bio sam u stanu kad je živjela ta gospođa, a bio sam i nakon što je sređen. Dosta skupo to izgleda - kaže nam jedan od susjeda i dodaje da tamo sada žive tri mladića raspoređena u dvjema spavaćim sobama, dnevnom boravku i kuhinji.

Bivši predstavnik stanara nam također potvrđuje istu priču.

- Jest, to je onaj stan lijevo. Rosavec ga je iznajmio toj trojici. Znam to jer smo napravili anketu u zgradi zbog broja korisnika vode. Prošle godine u studenom smo pokucali na vrata, a gospodin koji nam je otvorio kazao je kako ih je unutra troje - kaže nam susjed i opisuje kako je išlo preuređivanje.

- Radovi nisu dugo trajali, možda dva mjeseca, mijenjali su prozore i parkete. Prašine je bilo svuda. Nazvao sam ga tada, rekao mu da to nije način i da, ako ima radove, treba počistiti. I onda je došla njegova supruga i očistila. Za vrijeme radova sam ga dvaput vidio i on je rekao da će useliti od prvog siječnja 2020. Ali to nije bila istina, očito je kupio stan da uloži novac i da ga iznajmi. Čak je na portafonu etiketu s prezimenom utisnuo i maknuo. Sad je rupa tamo. Ali mi svejedno znamo da je on vlasnik i da iznajmljuje - kaže nam bivši predstavnik stanara.

Zanimalo nas je odakle Rosavcu novac za kupnju i preuređivanje stana na Maksimiru. Kredit od 60 tisuća eura sasvim sigurno nije dostatan za renoviranu nekretninu na takvoj lokaciji. Pokucali smo na vrata stana, ali nitko nije otvarao. Nazvali smo i Rosavca, predstavili mu se i rekli zbog čega ga zovemo, ali gospodin nam je poklopio slušalicu. Nije odgovarao na daljnje pozive.