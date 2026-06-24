IAEA: 'Provodit ćemo inspekcije nuklearnih postrojenja u Iranu'

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) uskoro će ponovno provoditi inspekcije u Iranu nakon privremenog sporazuma između SAD-a i Irana, no modaliteti provedbe još nisu usuglašeni, izjavio je u srijedu njezin čelnik Rafael Grossi. Dvije strane prošli su tjedan potpisale memorandum o razumijevanju od 14 točaka kojim se utvrđuju široki načelni sporazumi za okončanje rata.

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Privremeni sporazum otvorio je put za 60 dana pregovora usmjerenih na rješavanje osjetljivijih detalja, uključujući pitanja vezana uz iranski nuklearni program.

- Inspekcije će se doista provoditi. Vrlo brzo ćemo raditi na modalitetima - datumima, postupcima, mjestima - rekao je čelnik IAEA-e Rafael Grossi na konferenciji za novinare u Japanu, čiju je audio snimku IAEA objavila na internetu.