Znanstvenik Gordan Lauc na svom Facebooku je objavio da smatra da se vidi svjetlo na kraju tunela pandemije.

- Tmuran je dan, a naslovi u medijima potiču depresiju. Stanje doista i je teško, a posebno je teško u zemljama koje su pretjeranim sprječavanjem širenja virusa tijekom ljeta i rane jeseni vrhunac pandemije pogurale duboko u zimu. Zemlje poput Danske i Njemačke i većine Baltika sada ne uspijevaju strogim mjerama suzbiti širenje virusa (kao što to nisu uspjele zemlje Latinske Amerike kada je kod njih bila zima), te sada uvode sve strože i strože mjere. Širom Europe povećava se i udio ljudi s teškim oblikom bolesti pa posljedično raste i smrtnost (sve je više dokaza da je COVID-19 jako sezonalna bolest koja je puno teža zimi, nego ljeti). Zemlje koje sada imaju velik rast broja slučajeva čeka jako teška zima, a cjepivo nažalost neće doći na vrijeme - piše Lauc.

Misli da Hrvatsku ne čeka takav crni scenarij.

- U to još uvijek ne možemo biti potpuno sigurni, no čini se da Hrvatsku ne čeka taj crni scenarij. Zagreb bilježi (lagani) pad broja slučajeva već preko mjesec dana, a sada je u padu i broj novih potvrda zaraze u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji - napisao je.

Tvrdi da je jedini izuzetak na sjeverozapadu Zagrebačka županija.

- Jedini izuzetak na sjeverozapadu zemlje je Zagrebačka županije, no oni su nedavno otvorili vlastiti laboratorij i puno više testiraju pa rezultati zadnjih nekoliko dana nisu usporedivi s prethodnim periodom. Neki misle da je to zbog toga jer je došlo do zagušenja sustava testiranja, no to mi se ne čini vjerojatnim. Od polovine listopada broj testova se više no udvostručio (tjedni prosjek narastao je 1.15 na 2.42 testa po danu na tisuću stanovnika), tako da se meni čini vjerojatnijim da je stvarni pad broja zaraženih zapravo i veći no što to pokazuju dnevni brojevi potvrđeno zaraženih. Doduše tu postoji rizik da je uvođenje antigenskog testiranja donekle smanjilo broj ljudi koji dolaze na PCR testove, no to je jako teško procijeniti - piše Lauc i dodaje da je dodatni argument situacija u KB Dubrava.

- Nakon perioda intenzivnog rasta u prva tri tjedna studenog, broj hospitaliziranih pacijenata stabilizirao se pred 17 dana i od onda se vrlo malo mijenja - piše Lauc.

Tvrdi da možemo biti umjereno optimistični.

- Dakle iako je stanje teško, puno je bolesnih ljudi, a mnogi i umiru, možemo biti umjereno optimistični da je što se širenja pandemije tiče ono najgore na sjeverozapadu Hrvatske već prošlo. Pandemija naravno još uvijek nije gotova i nažalost će se još velik broj ljudi zaraziti u sljedećim tjednima, mnogi će završiti u bolnici, a neki će nažalost i podleći bolesti, no kataklizmički scenariji koje najavljuju neki naslovi u medijima se neće ostvariti. Kako se svjetlo na kraju tunela sada već vrlo jasno vidi, svi zajedno se moramo potruditi da širenje virusa što više usporimo i tako smanjimo pritisak na bolnice. Na primjerima drugih zemalja vidimo da zabrane i zatvaranja nisu učinkovita mjera te da jedino svi mi zajedno to možemo postići tako da svatko od nas svojim opreznim i odgovornim ponašanjem pokuša ne „pokupiti“ virus i ne prenijeti ga dalje - napisao je Lauc.