'Iako nisam smjela, sve sam rekla Plenkoviću i Božinoviću'

'Nakon što ste me ispitali u Uskoku odmah sam išla Božinović i Plenkoviću i govorila im što sam ovdje pričala. Premijer me poslao kod svojih odvjetnika Lovrića i Klobučara', kazala je Zeljko na sudu

<p>Imala sam prekovremene sate, u početku se plaćalo koliko je bilo, prvo 40 pa se smanjivali na 30, pa 15. Onda je Tomislav Saucha rekao da je Matepiću dao zadatak da nađe način kako će to riješiti, a da će za prvu ruku to biti preko ugovora o djelu Sunčice Bazistin i da je to dogovorio i s njom. Rekla je da je to privremeno i da će to kasnije riješiti putem pasivni dežurstava.</p><p>Nije mi jasno zašto mi se to stavlja na teret kad svi znaju koliko sam radila, bila sam Katica za sve.</p><p>Što se tiče putnih naloga dok je Saucha bio dao bi mi usmeni nalog taj i taj savjetnik će putovati, mjesto putovanja, vrijeme polaska i dolaska i svrhu putovanja. Ja bi ih ispunila u tri primjerka između indiga. Jedan savjetnik, jedan nalog, ostavila bi ga Sauchi da potpiše, a zatim sam zvala devizno računovodstvo da trebam akontaciju za savjetnika. Jedna primjerak sam slala njima, od njih bi dobila kuvertu s predujmom za savjetnika. Ja sam potpisala isplatnicu tri primjerka, dva bi vratila u devizno računovodstvo, jedan ostavljam i predajem Sauchi. Nikad novac nisam takla, ako kuverta nije bila dobro zatvorena, dodatno bi je zalijepila selotejpom.</p><p>Sve ovo Sandra Zeljko iznijela je tijekom ispitivanje u Uskoku. Tijekom ispitivanja se i rasplakala dok je govorila da ne razumije zašto je terete i kako je od svjedoka postala osumnjičenik.</p><p>- Nisam bila u nikakvoj kombinaciji sa Sauchom niti je on sa mnom dijelio novac. Što se tiče razdoblja od siječnja 2016. do veljače 2017. nakon njegova odlaska doista ne razumijem o čemu se tu radi. (66 naloga na više ljudi - o.a.) Među njima ima dosta ljudi za koje znam da su putovali i onih za koje sa sigurnošću mogu reći da nikad nisu nigdje putovali. Dok sam bila u svojstvu svjedoka odmah sam se stavila na raspolaganje ministru Božinović i premijeru Plenkoviću, kao i Uskoku. Bila sam otvorena, sve sam rekla jasno i transparentno. Nakon što ste me ispita li u Uskoku odmah sam išla Božinović i Plenkoviću i govorila im što sam ovdje pričala. Premijer me poslao kod svojih odvjetnika Lovrića i Klobučara. Išla sam s Terezijom Gras. Bilo mi je čudno kad je Lovrić rekao da ga je Saucha kontaktirao. Rekla sam Tereziju da ne želim više ići.</p><p>Ne mene se radio pritisak da priznam da sam sa Sauchom u vezi. Moju su sestru sedam sati držali i ispitiivali i tražili da pri zna da su u vezi.</p><p>S posebnim savjetnicima je kontakt imao Saucha. Budaka sam znala vidjeti da dolazi u ured, Petrovića mislim da nisam ni vidjela.</p><p>Kuverta i isplatica Slavko Goldstein 630 eura za putovanje koje nije objavljeno.</p><p><strong>Uskok: Što je ta kuverta radila kod vas?</strong></p><p>Zeljko: Ne znam što je to radilo kod mene. Rekli su mi da je nađeno kod mene u stanu. Ja sam pitala zašto mi to nije predočeno, kad je nađeno. Rekli su mi da je bilo u nekom fasciklu, htjela sam da to spomenu u primjedbe na pretres, rekli mi da primjedbe nisu za to.</p><p>Bila sam u užasnom stresu, šoku, kao i moja mama i sestru jer su me u tom periodu na dnevnoj bazi privodili u postaju. Nisu mi dopustili ni da se obučem u kupaonici tijekom pretresa. </p><p>Ne znam što ta kuverta, isplatnica i neko izvješće radi u mom stanu. Mislim da to nije bilo u mom stanu, smatram da mi je podmetnuto i da mi se podmeće. </p><p>Ne sjećam se gdje sam bilježila te usmene naloge Sauche. Koristila sam i rokovnik, ali ne znam sad gdje su mi ti papiri. Ja sam uvijek zapisivala sve što mi je govorio, ne bi to mogla popamtiti, morala sam to evidentirat. Nekad bi mi diktirao iz svojih bilješki. Mislim da su bila putovanja uglavnom kraća od sedam dana.</p><p><strong>Uskok: Na kojem ste radnom mjestu bili nako primopredaju vlasti? </strong></p><p>Saucha me poslao kući, da nema potrebe da ostanem, no navečer sam vidjela propuštene pozive. Rekli su mi da ostajem kod predsjednika Oreškovića, da im moram biti 24 sata na raspolaganju. Nakon nekog vremena rekli su mi da dolazi još jedna tajnica i da ću ja dobiti rješenje za ured predsjednika Vlade. </p>