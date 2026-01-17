Obavijesti

NEPOTPUNI IZVJEŠTAJ

ICE dao novu verziju o smrti pritvorenog migranta. Pojavile su se sumnje na ubojstvo

Lunas je bio zatočen u Camp East Montani, pritvorskom centru koji je otvorila Trumpova administracija unutar Fort Blissa, a koji su kritizirali zagovornici prava imigranata

Američki imigracijski dužnosnici u petak su dali novi, ali nepotpuni izvještaj o smrti pritvorenog imigranta u Teksasu nakon što se pojavilo izvješće koje sugerira da je možda riječ o ubojstvu.

Washington Post u četvrtak je izvijestio da će medicinski istražitelj okruga El Paso vjerojatno klasificirati smrt kao ubojstvo, što postavlja dodatna pitanja o tome kako se sve odvijalo. Smrt 3. siječnja bila je jedna od četiri smrti u pritvoru američke imigracijske i carinske službe tijekom 10-dnevnog razdoblja početkom godine. Broj smrtnih slučajeva u pritvoru dosegao je 20-godišnji maksimum 2025. godine jer je administracija predsjednika Donalda Trumpa povećala broj ljudi pritvorenih zbog navodnih kršenja imigracijskog zakona.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti u početku je u priopćenju za javnost od 9. siječnja izjavilo da istražuje smrt kubanskog imigranta Geralda Lunasa Camposa (55), koja se dogodila nakon što je doživio "medicinske probleme".

Lunas je bio zatočen u Camp East Montani, pritvorskom centru koji je otvorila Trumpova administracija unutar Fort Blissa, a koji su kritizirali zagovornici prava imigranata.

Ministarstvo domovinske sigurnosti nije navelo uzrok smrti, ali Washington Post je izvijestio da Ured medicinskog istražitelja planira kao uzrok navesti nedostatak kisika zbog pritiska na vrat i prsa, pozivajući se na snimku razgovora Ureda medicinskog istražitelja s kćerkom pritvorenika. Post je također intervjuirao pritvorenika u kampu East Montana koji je rekao da je vidio kako stražari dave Lunasa kada je odbio ući u samicu.

U novoj izjavi u petak, glasnogovornik Ministarstva domovinske sigurnosti rekao je da si je Lunas, koji je živio u SAD-u od 1996. i imao više kaznenih osuda, pokušao oduzeti život dok je bio pritvoren. Iz Ministarstva su tvrdili da je sigurnosno osoblje "odmah interveniralo kako bi mu spasilo život", ali da je Lunas "nasilno pružio otpor".

"Tijekom borbe koja je uslijedila, prestao je disati i izgubio svijest", rekli su iz Ministarstva. "Medicinsko osoblje je odmah pozvano i reagiralo. Nakon ponovljenih pokušaja reanimacije, hitna pomoć ga je proglasila mrtvim na mjestu događaja".

U izjavi nije spomenuta priča Washington Posta. Ministarstvo nije odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar u vezi s izvješćem i novom izjavom Ministarstva u petak. Iz Ureda medicinskog istražitelja u El Pasu kazali su da se obdukcija čeka, bez daljnjeg komentara.

U mjesecima koji slijede nakon smrti pritvorenika, ICE obično objavljuje detaljna pojedinačna izvješća, a posljednje takvo izvješće objavljeno je u rujnu 2025.

U pismu iz prosinca, Američka unija za građanske slobode pozvala je ICE i Ministarstvo obrane da zatvore kamp East Montana, navodeći izvješća i optužbe o upotrebi sile i lošim životnim uvjetima.

