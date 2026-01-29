Obavijesti

POKOP BEZ OCA

ICE pritvorio oca bolesnog sina: Obitelj molila da ga puste na njegov sprovod. Odbili su...

Obitelj je u nekoliko navrata molila federalne dužnosnike da Maheru privremeno dopuste izlazak iz pritvora kako bi bio uz sina u njegovim posljednjim danima te da prisustvuje sprovodu. Taj zahtjev je odbijen

Američki državljanin Wael Tarabishi (30) koji je dugi niz godina živio s teškom i progresivnom Pompeovom bolešću, bit će pokopan bez oca koji je cijelog života bio njegov najvažniji skrbnik.

Waelov otac, Maher Tarabishi (62), nalazi se u pritvoru američke Imigracijske i carinske službe (ICE) u saveznoj državi Teksas od listopada prošle godine. Njegovo pritvaranje počelo je nakon redovite prijave nadzornicima zbog kojih je izgubio slobodu i pritom jedinu osobu koja mu je pružala svakodnevnu medicinsku i osobnu brigu.

Obitelj je u nekoliko navrata molila federalne dužnosnike da Maheru privremeno dopuste izlazak iz pritvora kako bi bio uz sina u njegovim posljednjim danima te da prisustvuje sprovodu. Taj zahtjev je odbijen, a Maher će ostati u centru za pritvor u Ansonu dok se ceremonija pokopa održava.

Tarabishi je kroz djetinjstvo i odraslu dob prolazio kroz brojne bolničke borbe i operacije. Obitelj ističe da je Maher bio ključan u pružanju specijalizirane njege, od hranjenja preko sonde do pravilnog pomicanja i medicinske rutine, jer drugi članovi obitelji nisu imali potrebnu stručnost.

“Bez oca se osjećao izgubljeno,” rekla je članica obitelji o Waelovu stanju nakon pritvaranja Mahera, napominjući da je njegov fizički i psihički pad uslijedio upravo zbog odsutnosti očeve skrbi.

Tarabishijeva obrana tvrdi da je Maher u Sjedinjenim Državama gotovo 30 godina, da nema kazneni dosje te da je kroz sve te godine uredno ispunjavao obveze prema imigracijskim vlastima, sve dok ga službe nisu uhitile. ICE je odbijenim zahtjevom za puštanje na slobodu priopćio da postoje “sigurnosne zabrinutosti”, ali to nije pobijano pred javnošću.

Waelova smrt i otac koji neće biti uz njega na sprovodu ponovno su potaknuli javnu raspravu o humanitarnim aspektima imigracijskog pritvora u SAD-u i pravima obitelji suočenih s teškim zdravstvenim izazovima.

