'Idemo dalje s ratifikacijom IK, HDZ ne mijenja politički stav'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da će se proces ratifikacije Istanbulske konvencije nastaviti, da su Vlada i on kao premijer vrlo jasno u prijedlogu zakona kroz interpretativnu izjavu kazali što Hrvatska podrazumijeva u vezi sa sadržajem te konvencije, negiravši pojedine stavove političkih aktera da su interpretativne izjave bezvrijedne.

"Vrlo jasno smo u prijedlogu zakona kroz interpretativnu izjavu kazali što Hrvatska podrazumijeva u vezi sadržaja. Prema našem zakonu interpretativna izjava je izjava kojom Republika Hrvatska izražava svoje tumačenje. To govorim zato što u javnom prostoru postoje mnogi koji pretendiraju biti politički akteri pa kažu da su interpretativne izjave bezvrijedne. To pokazuje njihovo veliko neznanje", rekao je Plenković na konferenciji za novinare u Banskim dvorima.

Smatra i da je potvrđivanjem konvencije kroz interpretativnu izjavu otklonjen strah ili njezina kriva tumačenja konvencije, jer onaj tko si uzme malo truda pa pročita dokument, taj može shvatiti da nema skrivenih zamki u konvenciji koje bi njezinom ratifikacijom dovele do redefinicije braka, pravne obveze uvođenja trećeg spola.

"Priča da će Istanbulska konvencija dovesti do nekog društva koje će poznavati roditelja 1 i roditelja 2 je – obmana. To nije točno i to se nije dogodilo niti u Njemačkoj, nije se dogodilo niti u Italiji i ne vidim kako to kolegama, pa i iz obitelji Europskih pučana, u njemačkom ili talijanskom parlamentu nije predstavljalo problem da izglasaju ovu konvenciju", kazao je Plenković.

Također je rekao da je obmana i to da je HDZ promijenio svoj politički stav. "To nije točno i takva tvrdnja ne stoji", ustvrdio je.

Podsjetio je i da su u vrijeme HDZ-ove vlade do 2009. godine hrvatski predstavnici radili na pripremi te konvencije te su i za vrijeme druge HDZ-ove vlade od 2009. do 2011. godine radili na pripremi teksta Istanbulske konvencije.

Također, dodao je, HDZ dok je bio u oporbi kritizirao je SDP-ovu vlast zašto ne ratificira tu konvenciju.

Plenković je rekao i da je ratifikacija Istanbulske konvencije bila i dio predizbornog programa stranke te je predstavljala i dio programa zakonodavnih aktivnosti hrvatske vlade.

Istaknuo je kako ratifikacijom Istanbulske konvencije žele poboljšati zakonodavni, posebice operativni, institucionalni i financijski okvir zaštite žena od nasilja i nasilja u obitelji.

Komentirajući skup protiv Istanbulske konvencije, Plenković je rekao kako živimo u demokraciji te da prihvaća slobodu izražavanja svih aktera u društvu. Međutim, dodao je, ta rasprava treba biti rasprava argumenata bazirana na činjenicama i respektu svih koji u toj raspravi sudjeluju.

Poručio je da će se proces potvrđivanja zakona nastaviti te, kao predsjednik vlade i HDZ-a, neće dopustiti da ta tema bude iskorištena za neke druge političke svrhe i ciljeve pojedinih političkih aktera ili skupina.

Najavio je kako očekuje da se u iduća dva tjedna rasprava vrati u meritum stvari, a da se ne vodi o onome o čemu u toj konvenciji ne postoji.