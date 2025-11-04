Identificirali pet od šest milijuna židovskih žrtava holokausta

Pet milijuna Židova stradalih u holokaustu, od njih preko šest milijuna, sada je identificirano, a uz daljnje korištenje umjetne inteligencije (AI) moglo bi se otkriti još imena, objavili su izraelski istraživači u ponedjeljak. Yad Vashem, memorijalni centar posvećen žrtvama holokausta u Jeruzalemu, objavio je da postignuće odražava sedam desetljeća rada u sklopu misije da se otkriju identiteti Židova koje su nacisti ubili u Drugom svjetskom ratu. Imena oko milijun židovskih žrtava i dalje nisu poznata, "a mnoga će vjerojatno takva ostati zauvijek", rekli su iz Yad Vashem.

No, uz pomoć tehnologija poput umjetne inteligencije i strojnog učenja, centar vjeruje da može ustanoviti imena dodatnih 250.000 osoba analizom stotina milijuna dokumenata suviše ekstenzivnih da bi ih se ručno pregledavalo.

Dok se broj osoba koje su preživjele holokaust smanjuje te će svijet uskoro ostati bez očevidaca, čelnik centra Dani Dayan je rekao da postignuće od pet milijuna imena služi kao podsjetnik na nedovršenu obavezu.

"Iza svakog imena je život koji je bio bitan: dijete koje nikada nije odraslo, roditelj koji se nikada nije vratio kući, glas koji je zauvijek ušutkan", rekao je Dayan.

"Naša je moralna dužnost osigurati da se zapamti svaka žrtva kako nitko ne bi ostao u tami anonimnosti".

Yad Vashem je u svibnju 2024. objavio da je razvio vlastiti softver koji koristi umjetnu inteligenciju za češljanje ogromnih količina spisa kako bi pokušao identificirati stotine tisuća Židova ubijenih u holokausta, a čija su imena izostavljena sa službenih spomenika.

Centar je tada pronašao informacije o 4,9 milijuna pojedinaca čitajući izvješća i dokumente, pregledavajući videosnimke, groblja i druge zapise.

Imena žrtava holokausta kao i osobne stranice posvećene životima mnogima od njih sabrane su u internetskoj bazi podataka Yad Vashema dostupnoj na šest jezika.

Baza podataka, istaknuo je centar, pomogla je brojnim obiteljima da pronađu izgubljene rođake i obiteljima da odaju počast svojim bližnjima s obzirom na to da većina žrtava nema grob.

"Nacisti ih nisu samo namjeravali ubiti, već izbrisati njihovo postojanje. A mi identificiranjem pet milijuna imena vraćamo njihove ljudske identitete i osiguravamo da sjećanje na njih opstane", kazao je Alexander Avram, koji je u centru zadužen za glavnu bazu podataka s imenima žrtava.