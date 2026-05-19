Identificirali troje ljudi ubijenih 1991. u Vukovaru: 'Bratu nakon 35 godina mogu zapaliti svijeću'

Brat mi je rekao: 'Bajo, bolje da idem ja nego ti', glasom punim tuge rekao nam je Branko Bataković, koji se prisjetio jeseni 1991. godine i posljednjeg susreta s bratom Zlatkom. Danas, 35 godina poslije, javili su mu da je njegov brat među onima koje su uspjeli identificirati na Petrovačkoj doli kraj Vukovara.

- Posljednji put sam ga vidio krajem kolovoza 1991. godine. Kao da je znao da se neće vratiti. Tad je mami dao sve zlato i novac koji je imao, a to nas je kasnije spasilo u progonstvu - ispričao je Branko nakon identifikacije brata, hrvatskog branitelja i pripadnika 3. gardijske brigade, ubijenog u Vukovaru s tek 26 godina.

U utorak su na Medicinskom fakultetu u Zagrebu identificirane nove tri žrtve iz Domovinskog rata. Uz Zlatka Batakovića, identificiran je i Darko Bilušić, dragovoljac Domovinskog rata i pripadnik 204. brigade HV-a. Imao je samo 21 godinu kad je nakon sloma obrane Vukovara zarobljen. Posmrtni ostaci obojice branitelja pronađeni su u masovnoj grobnici na Petrovačkoj doli.

Identificirana je i civilna žrtva, tad 68-godišnja Zorka Jeger, koja je poginula 1. listopada 1991., kad je granata pogodila njezinu kuću u Vukovaru. Njezini posmrtni ostaci ekshumirani su još nakon mirne reintegracije, no identitet je potvrđen tek sad, nakon DNK analize i revizije neidentificiranih ostataka. Posebno emotivan trenutak bio je kad je obitelji predan i par naušnica pronađen uz njezine ostatke.

Za Branka vijest iz Ministarstva hrvatskih branitelja donijela je istodobno olakšanje i novu bol.

Branko je posljednji put vidio brata Zlatka (gore) krajem kolovoza 1991. godine |

- Sretan sam i tužan, ne mogu vam opisati taj osjećaj - govori Branko. Njihova majka (81) još ne zna da su pronađeni Zlatkovi posmrtni ostaci.

- Poslao sam poruku svima iz obitelji da joj ništa ne govore, isključili smo joj televizore, dok se svi ne okupimo. Neki dan mi je rekla da je sanjala brata, da živi u Srbiji, da ima svoju obitelj i da je izgubio pamćenje koje mu se sad vratilo. Rekla je da će se vratiti u Vukovar - rekao je Branko prije odlaska u Vukovar. Po povratku iz progonstva, uz kuću je sagradio malu kapelicu. Ondje je njegova majka godinama palila svijeće za nestalog sina.

- Govorila je da želi da Zlatko jednoga dana bude pokopan u obiteljskoj grobnici, da budu zajedno kad već nisu mogli u životu. Sretan sam jer će sad imati gdje zapaliti svijeću. Siguran sam da će mu na grob dolaziti svaki dan - kaže Branko.

Ministar Tomo Medved rekao je nakon identifikacije da je ovo rezultat kontinuiranih terenskih istraživanja.

- Iz navedenih podataka vidljiva su i dva ključna smjera našeg djelovanja u procesu traganja za nestalim osobama, a to su terenska istraživanja i revizija neidentificiranih posmrtnih ostataka - rekao je ministar. Također, najavio je izmjene i dopune Zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu.

Darko Bilušić. dragovoljac Domovinskog rata imao je 21 godinu kad je zarobljen u Vukovaru |

- S obzirom na još mnogo nestalih osoba, obitelji koje ne žele iz emotivnih razloga proglasiti svoje nestale bližnje umrlima suočavaju se s problemima u ostavinskim postupcima. U suradnji sa Savezom udruga koje okupljaju obitelji nestalih počeli smo s rješavanjem tog pitanja kako bi se riješilo nasljeđivanje imovine nestalih, a da ih se pri tome ne treba proglasiti umrlima - pojasnio je Medved. Nakon današnje identifikacije Hrvatska traga za još 1725 nestalih u Domovinskom ratu, od kojih na području Vukovarsko-srijemske županije 446, a na području Vukovara 320 osoba.