Obavijesti

News

Komentari 0
ZNAK ZAHVALNOSTI

Medved najavio braniteljski centar u Imotskom: Obilježili 35 godina gardijske brigade 'Pauci'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Zvonimir Barisin

Na obilježavanju 35. obljetnice 4. gardijska brigada poručeno je da je zajedništvo iz Domovinskog rata temelj moderne Hrvatske i ključ njezine pobjede

U povodu 35. obljetnice 4. gardijske brigade "Pauci" u utorak je u Solinu održana svečana akademija na kojoj je istaknuto da treba čuvati vrijednosti Domovinskog rata kao temelja Hrvatske, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je izgradnju braniteljskog centra u Imotskom. "U iduće dvije godine u Imotskom ćemo izgraditi braniteljski centar kao znak zahvalnosti 4. gardijskoj brigadi", rekao je ministar Medved koji je na svečanosti u Solinu bio i kao izaslanik predsjednika Vlade. Pozvao je da se u hrvatskom društvu gradi ozračje u kojem hrvatski branitelji, kako je rekao, neće biti poniženi.

"Pozivam i da njegujemo zajedništvo kakvo smo imali u Domovinskom ratu što je pridonijelo našoj pobjedi nad velikosrpskom agresijom," istaknuo je te naglasio da je 4. gardijska brigada dala ključan doprinos oslobađanju Hrvatske u Domovinskom ratu.

"Ovakvim svečanostima, kao što je 35. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade, otrza se od zaborava uloga i doprinos 4. gardijske brigade, ali i doprinos ostale tri gardijske brigade u oslobađanju  Hrvatske", poručio je Medved.

Umirovljeni general Damir Krstičević je istaknuo da su četiri gardijske brigade nastale u teškim okolnostima kad je Hrvatska bila izvrgnuta velikosrpskoj agresiji i postale su temeljni kamen moderne Hrvatske vojske i nezavisne Hrvatske.

Solin: Svečana akademija povodom obilježavanja 35 godina od osnutka 4 Gardijske Brigade
Foto: Zvonimir Barisin

Upozorio je kako današnje okolnosti u svijetu govore da sigurnost i mir nisu darovani jednom zauvijek.

"Rat u Ukrajini pokazuje da se u današnjoj  Europi mir i sloboda još uvijek mogu naći pod prijetnjom brutalne agresije", rekao je Krstičević. Dodao je da ratovi u Iranu i na Bliskom istoku potvrđuju  koliko su globalna sigurnost, stabilnost i mir krhki i koliko brzo nesigurnost može prijeći granice regija i postati prijetnja svijetu.

"Zato je važno da Hrvatska bude budna i da ulažemo u svoju vojsku", poručio je Krstičević.

Kazao je da su Vlada i premijer Plenković jasno prepoznali važnost ulaganja u obranu i sigurnost. Dodao je da je zato važno i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.

Četvrta gardijska brigada "Pauci" je uspješno sudjelovala u nizu važnih akcija u Domovinskom ratu - od oslobađanja juga Hrvatske, Maslenice, Oluje do operacije Južni potez.

Solin: Svečana akademija povodom obilježavanja 35 godina od osnutka 4 Gardijske Brigade
Foto: Zvonimir Barisin

Kroz nju je prošlo više od 7.500 branitelja, oko 1.600 ih je ranjeno, a gotovo 200 je poginulih i nestalih.

Naziv "Pauci" brigada je preuzela u čast svog zapovjednika Andrije Matijaša Pauka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026