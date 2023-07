Idete na put? Policija vas može kazniti i zbog otvorenih prozora

Brzina, alkohol, pojas i mobitel četiri su najčešće pogreške koje dovode do tragedija.

Za telefoniranje i nekorištenje pojasa platit ćete 130 eura, kao i za za prekoračenje brzine u naselju od 20 30 km/h. Za prekoračenje van naselja od 10-30 km/h kazna je 60 eura, a od 30-50 km/h je 260 eura.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje ukupno 310 zakona prema kojima vas policija može kazniti, a među njima su i oni malo manje poznati. Recimo, ako natrpate gepek raznim stvarima za more, a neke od njih vise i zaklanjaju registraciju - kazna je od 130 – 260 eura. Djeca niža od 150 cm moraju biti u sjedalicama, kazna za to je 130 eura. Ako vozite i pijete lijekove koji utječu na psihofizičke sposobnosti i sposobnost upravljanja vozilom, platit ćete 130 eura, mogu vam oduzeti i dozvolu pa čak možete završiti i u zatvoru. I pospasnost je često uzrok nesreća. Ako vas policija uhvati pospane za volanom, može vas kazniti sa 130 do 260 eura.

Slalom vožnja van autoceste kažnjava se sa 130 eura, a na autocesti - duplo! A 260 eura je i kazna za blicanje ili ne pridržavanje sigurnosnog razmaka. Za vožnju u suprotnom smjeru na autocesti kazna je od 1320 do 2.650 eura ili 60 dana zatvora.

E sad dolazimo i do malo manje poznatih propisa. Recimo, znate li da vas policija može kazniti i ako ne zatvorite prozore na autu? Prema Zakonu, vozač, prije nego napusti vozilo, mora poduzeti sve mjere da spriječi da automobil sam krene s mjesta ili da ga druge osobe pokrenu, a to uključuje gašenje motora, zaključavanje vozila, uzimanje ključa, ali i zatvaranje prozora.

Kazna za to je 30 eura.

Ako mislite da ćete proći nekažnjeno za bacanje sitnog otpada iz auta, promislite još jedanput. Kazna za to je 130 eura.