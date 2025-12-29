Obavijesti

Idete van za doček? Stiže nam arktički šok, evo kakvo nas vrijeme čeka za Novu godinu

Svega par dana dijeli nas do ulaska u 2026. godinu, evo kakvo nas vrijeme čeka za novogodišnju noć...

Nakon bijelog Božića i snježnih radosti još nas samo par dana dijeli do kraja 2025. Sudeći prema prognozama DHMZ-a padalina ovog tjedna neće biti, ali temperature će se ovih dana spuštati sve do -7 Celzijevih stupnjeva u nekim dijelovima Hrvatske. 

O drastičnim vremenskim promjenama pisali su i stručnjaci iz Sever Weather Europea. Krajem godine u dijelovima Mediterana bit će obilnih kiša, a u ostalim dijelovima Europe snijeg i led. Riječ je o Rexovom bloku, visokotlačnom sustavu koji je prošli tjedan zadržavao stabilno vrijeme iznad Atlantika i zapadne Europe, započeo je retrogradno kretanje prema sjeverozapadnom Atlantiku.

Meteorolozi predviđaju da će temperature biti 12-15 °C ispod normale, s jutarnjim minimumima koji u nekim područjima mogu pasti ispod -10 °C, a dnevnim maksimumima oko nule.

Zagrepčani i njihovi gosti, koji će dočekati Novu godinu na otvorenom, trebali bi se toplo odjenuti. Ali, sudeći prema prognozi DHMZ-a, kišobrani neće biti potrebni. Taj 31. prosinca u Zagrebu bi trebao biti sunčan i hladan, navečer se očekuje naoblaka i pad temperature ispod nule. Prvog dana u novoj godini u Zagrebu se očekuju temperature do šest stupnjeva Celzijevih.

Foto: DHMZ

Zadnji dan 2025. godine i u Splitu će proteći uz sunčano vrijeme, uz ne baš previsoke temperature, ali meteorolozi trenutačno ne upozoravaju na oborine, pa su oni koji planiraju doček na otvorenom mirni što se tiče toga.

Foto: DHMZ

U Rijeci se 31. prosinca očekuju slični vremenski uvjeti kao u Splitu, temperature će dotad padati, ali nema brige zbog oborina.

Foto: DHMZ

A zadnji dan ove godine u Osijeku bi trebao proći uz naoblaku i hladno vrijeme, također bez oborina.

Foto: DHMZ

Sunčano, ali hladno očekuje se u Zadru, Dubrovniku, Makarskoj, Puli. Ipak, oborina ne bi trebalo biti.

IZDAN APEL Orkanska oluja Johannes divlja sjeverom Europe: 'Napunite mobitele i pripremite svijeće!'
Orkanska oluja Johannes divlja sjeverom Europe: 'Napunite mobitele i pripremite svijeće!'

Zadnji dan godine u Vinkovcima, Vukovaru, Sisku i Čakovcu bit će podosta hladan, najavili su temperature i od minus pet stupnjeva Celzijevih, ali barem bez oborina.

Nakon ulaska u Novu godinu, stiže nam i jačanje južine. Temperature bi mogle dostići vrijednosti blizu 20 °C, što je za prosječno najhladniji dio godine ekstremno visoko.

Foto: Istramet

- Ipak, na vidiku su i hladne fronte koje bi prije svega mogle donijeti velike temperaturne oscilacije, ponovno bez dugotrajne snježne zime, ali s jednodnevnim hladnim prodorima koji bi u Gorskom kotaru i Lici te ponekim nizinama nakratko mogle donijeti snježni ugođaj - javlja Istramet.

