OSVETA ZA POKOLJ

IDF ubio hamasovca koji je isplanirao napad na Izrael 2023.

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: IDF

IDF (Izraelske obrambene snage) i Shin Bet također su potvrdili da je novi vojni zapovjednik Hamasa, Mohammed Odeh, ubijen u sinoćnjem zračnom napadu na sjeveru Gaze.

Prema navodima vojske, meta napada bilo je nekoliko zgrada u gradu Gazi koje je Odeh koristio kao skrovišta, a akcija je uslijedila nakon višemjesečnog obavještajnog praćenja njegova kretanja i kretanja njegovih pomoćnika. Također je pogođen i obližnji stan koji pripada drugom teroristu Hamasa koji je sudjelovao u napadu 7. listopada.

Foto: IDF

Uspon i uloga Mohammeda Odeha

Odeh je preuzeo vodstvo nad Hamasovim vojnim krilom tek prošlog tjedna, nakon ubojstva Izza al-Dina Haddada, a prethodno je obnašao dužnost šefa obavještajne službe ove terorističke skupine.

IDF navodi da je Odeh imao ključnu ulogu u planiranju i koordinaciji Hamasovog masovnog napada 7. listopada, a kasnije je tijekom cijelog rata rukovodio napadima i obavještajnim operacijama protiv izraelskih trupa.

Sigurnosne službe opisuju Odeha kao jednog od posljednjih preostalih visokih vojnih zapovjednika Hamasa koji su sudjelovali u organizaciji masakra 7. listopada, ističući da njegova likvidacija zadaje „značajan udarac” naporima ove skupine da se ponovno izgradi.

