Skandal s flotilom za Gazu: Izraelski ministar snimljen kako ponižava pritvorene aktiviste

Izraelska policija u srijedu je prisilila pritvorene aktiviste koji su se nalazili na brodovima flotile za Gazu da kleče vezanih ruku dok ih izraelski ministar ponižava, što je izazvalo kritike stranih čelnika, pa čak i članova izraelske vlade. Aktivisti su bili na brodovima flotile koju su izraelske snage presrele u međunarodnim vodama u utorak, a kasnije su prevezeni u izraelsku luku. Flotila, koja je isplovila iz južne Turske, ponovno je pokušala dostaviti pomoć ratom razorenoj Gazi nakon što je Izrael presreo i ranije misije u međunarodnim vodama. Organizatori kažu da im je cilj prekinuti izraelsku blokadu Gaze dostavljanjem humanitarne pomoći.

Humanitarne organizacije upozoravaju da ključnih potrepština još uvijek ima malo unatoč prekidu vatre između Izraela i Hamasa. Primirje je postignuto uz posredovanje SAD-a u listopadu 2025., a između ostalog, uključuje jamstva za povećanje pomoći.

Izrael tvrdi da je njegova pomorska blokada Gaze zakonita. Policija je privela aktiviste, a organizatori kažu da ih je bilo 430.

Krajnje desničarski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio je video na X-u s natpisom „Dobrodošli u Izrael“. Prikazan je kako posjećuje pritvorski centar u luci Ašdod gdje se drže aktivisti, prenosi BBC.

Vidi se kako ohrabruje sigurnosno osoblje koje gura aktivisticu koja viče "Free Palestine" dok prolazi pored nje.

Ben-Gvir je zatim prikazan kako maše velikom izraelskom zastavom pored desetaka aktivista koji kleče na tlu s rukama vezanim iza leđa. On im na hebrejskom govori: "Dobrodošli u Izrael. Mi smo gospodari."

Video također prikazuje desetke pritvorenih aktivista kako kleče u redovima s rukama vezanim iza leđa. "Došli su kao veliki heroji. Pogledajte ih sada. Nisu heroji niti išta drugo", govorio je Ben-Gvir dok je prolazio pored aktivista, prenosi Reuters.

Njegov stav izazvao je oštre kritike unutar same izraelske koalicijske vlade, a ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio ga je da je nanio štetu Izraelu.

Premijer Benjamin Netanyahu branio je pravo Izraela da presretne flotilu, ali je rekao da Ben-Gvirov tretman aktivista "nije u skladu s izraelskim vrijednostima i normama".

Netanyahu je rekao da je naložio da se aktivisti deportiraju što je prije moguće.

Kritike iz inozemstva

Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je da je Ben-Gvirovo ponašanje prema aktivistima flotile "nedopustivo".

Italija je ranije izjavila da su njezini građani bili na brodu, uključujući člana parlamenta i novinara.

Italija očekuje ispriku Izraela i pozvat će izraelskog veleposlanika, rekla je Meloni u oštroj izjavi sa svojim ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem.

Južnokorejski državljani također su bili među onima koje su pritvorile izraelske pomorske snage, rekao je u srijedu predsjednik Lee Jae Myung, nazivajući izraelske postupke "izvan svih granica".

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot u srijedu je najavio da će pozvati izraelskog veleposlanika nakon "duboko uznemirujućih" slika aktivista.

"Među pritvorenima su i belgijski državljani. Ova situacija je neprihvatljiva", izjavio je ministar na platformi X. Zatim je naglasio da humanitarna situacija u Gazi ostaje "katastrofalna" i zahtijeva "punu pozornost međunarodne zajednice".

Njemački veleposlanik u Izraelu u srijedu je također osudio "potpuno neprihvatljivo" postupanje s aktivistima. Kanada je objavila da je pozvala izraelskog veleposlanika zbog „gnusnog postupanja“ s aktivistima flotile za Gazu. „Civili moraju biti zaštićeni u svakom trenutku. Video koji je podijelio Ben Gvir je žalosan i jasno pokazuje zlostavljanje civila“, rekla je kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand.