Idioti kod Trogira usred požarne sezone u zrak su pustili goruće lampione! Policija: Uhvaćeni su

Nekolicina ljudi je u Drveniku Velom, otoku u trogirskom akvatoriju u utorak navečer pustila u zrak dva papirnata lampiona. Snimku su objavili na Facebook stranici Vatrogasci 193, a o svemu se danas oglasila i policija.

- Sinoć smo, odmah po dojavi započeli s obavljanjem provjera i vrlo brzo utvrdili identitet osoba koje su sudjelovale u događaju - navela je policija.

Dodaju da provode kriminalističku istragu nad ljudima koje su identificirali, a o svemu će izvijestit nadležno državno odvjetništvo radi njihovog daljnjeg postupanja.

Nakon posljednjih dana, a i tjedana u kojima se vatrogasci svakodnevno bore s požarima diljem Dalmacije, ovakvi incidenti su zabrinjavajući. Pogotovo kada je riječ o otocima poput Drvenika Vrelog koji nema vodovod i većinom je naseljen.