Ovim krajevima Hrvatske prijeti velika opasnost od požara

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) upozorila je u utorak na i dalje veliku opasnost od izbijanja požara u dijelovima Hrvatske, unatoč jučerašnjoj kiši koja je mjestimice donijela osvježenje.

Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara je prisutna na području Dubrovnika, Pule, Karlovca, Slavonskog Broda i Osijeka, dok je vrlo velika opasnost u ostatku Istre, na cijelom Kvarneru i u većem dijelu Dalmacije, navodi se u priopćenju.

HVZ poziva građane i turiste na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti.

Građane upozorava da u prirodu ne bacaju opuške i staklo te podsjeća na zabranu paljenja vatre na otvorenom prostoru. Pri korištenju roštilja u sklopu domaćinstava, preporučuje im da ih ne koriste za vjetrovita vremena, a nakon korištenja žar potpuno ugase.

Također apelira na građane da ne koriste pirotehniku, uključujući vatromet i signalne rakete.

U slučaju požara u kamp-prikolici ili plovilu, koji se može brzo proširiti, ističu kako je potrebno odmah napustiti objekt ako se vatra ne može sigurno ugasiti u početnoj fazi.

Građane pozivaju i da ne ometaju vatrogasce tijekom intervencija niti se približavaju požaru radi promatranja, fotografiranja ili snimanja.

HVZ posebno upozorava građane da ne koriste dronove za snimanje požara jer mogu ugroziti sigurnost protupožarnih zrakoplova.

Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti, što će otežati sprječavanje širenja požara i dovesti u opasnost živote ljudi, navode.

Apeliraju na građane da održavaju okućnice čistima jer se time smanjuje mogućnost širenja požara na okolne objekte.

U slučaju uočavanja požara građani trebaju odmah nazvati vatrogasce na broj 193.

(Hina) xpp/xmpv ympv