Idu po Engleskim hotelima i prekrštavaju muslimanske migrante. Ima jedan razlog

Humanitarni radnici kršćanske udruge krštavaju tražitelje azila u hotelskim kadama diljem Britanije kako bi, navodno, „podržali njihove zahtjeve za azilom“.

Radnici organizacije Carelinks Ministries posjećuju hotele diljem zemlje i ondje provode krštenja u kupaonicama migranata.

Registrirana humanitarna udruga povezana je s manjinskom kršćanskom sektom Kristadelfijana, a navodno provodi obrede krštenja upravo u kadama. Kristadelfijani su manja grana kršćanstva koja odbacuje neke temeljne doktrine Biblije, uključujući Trojstvo. Carelinks svoje krštenje promiče i putem interneta, a u svom godišnjem izvješću za 2024. naveo je da je prošle godine „preobratio više od 260 osoba u oko 30 zemalja“, piše The Telegraph.

Jedan od volontera skupine, Duncan Heaster, govorio je o svojim putovanjima diljem zemlje kako bi krstio tražitelje azila smještene u hotelima.

- Ne želim se upuštati u rasprave o tome jesu li ti ljudi iskreni ili to rade samo da bi dobili pravo boravka, ili nešto slično. Ni ja ni Carelinks ne zastupamo tražitelje azila na sudovima, niti sam ikada bio na takvim raspravama... Jednostavno krstim svakoga tko želi biti kršten - rekao je za The Telegraph

Dodao je da su krštenja tražitelja azila „tek mali broj“ u odnosu na ukupni broj krštenja koje on i udruga obavljaju. Carelinks od kandidata traži da pokažu razumijevanje osnovnih biblijskih učenja („Bible Basics“) i da se pokaju za svoje grijehe.

- Carelinks ne sudjeluje ni na koji način u procesu pomaganja pojedincima pri podnošenju zahtjeva za azil. Zahtjevi za azil privatna su stvar između podnositelja i države, a na podnositelju je da pred sudom dokaže da je njegovo obraćenje na kršćanstvo iskreno - glasnogovornik Carelinksa rekao je za The Telegraph.

Određeni broj migranata koji su nakon dolaska u Veliku Britaniju postali kristadelfijanci u posljednjih je nekoliko godina dobio azil prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima (EKLJP), tvrdeći da bi im u slučaju povratka u matične zemlje prijetio progon.

Chris Philp, zastupnik Konzervativne stranke u Parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva te ministar unutarnjih poslova u sjeni, rekao je Telegraphu da su spomenuta krštenja bila "ludilo" i "dokazala" da se sustav azila treba "razmontirati".

Kritike

Crkve su na udaru od 2024. zbog Abdula Ezedija. Riječ je o afganistanskom državljaninu koji je 2016. kao tražitelj azila u kamionu stigao u grad Newcastle u Engleskoj. Ezedijev je zahtjev za azilom 2017. odbijen. Nakon što je iste godine seksualno napastovao ženu i u javnosti razotkrio spolni organ, Afganistanac je 2018. proglašen krivim za seksualno napastovanje te kažnjen zatvorskom kaznom, obveznim dobrotvornim radom te stavljanjem na popis registriranih seksualnih prijestupnika.

Kad je odradio kaznu, Ezedi je 2020. kršten te je nakon toga ponovno zatražio azil, ustvrdivši da će mu kao kršćaninu život biti ugrožen ako bude deportiran u Afganistan. Zahtjev mu je ponovno odbijen, a odbijena mu je i žalba. Za njega se tijekom žalbe zauzeo baptistički pastor koji je rekao da vjeruje da je Ezedi postao kršćanin te da je predan vjeri. Afganistanac je kasnije dobio "neograničeno pravo boravka".

Ezedi je 31. siječnja 2024. u Londonu kiselinom polio 31-godišnjakinju s kojom je nekoć bio u vezi te fizički napao njezino dvoje djece. Žena i mlađe dijete zadobili su u napadu ozljede s trajnijim posljedicama. U napadu je u konačnici ozlijeđeno devet osoba. Nakon dugotrajne istrage, Ezedijevo je beživotno tijelo pronađeno 20. veljače u rijeci Temzi. Obducent je utvrdio da je preminuo od utapanja, a kasnije je presuđeno da si je oduzeo život.