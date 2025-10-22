Obavijesti

News

Komentari 4
MERZ UPOZORIO

Njemački kancelar: 'Europljani se zbog migranata boje kretati po parkovima i kolodvorima...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemački kancelar: 'Europljani se zbog migranata boje kretati po parkovima i kolodvorima...'
Foto: Chris J Ratcliffe

Govoreći u Londonu na marginama summita o zapadnom Balkanu, Merz je zaoštrio svoju retoriku, upozoravajući da strani državljani bez valjanih dozvola boravka uzrokuju probleme u Njemačkoj

Njemački kancelar Friedrich Merz u srijedu je branio svoje izjave o urbanim migracijama nakon višednevnih prosvjeda i kritika suparničkih političara, rekavši da se "Europljani boje kretati javnim prostorima" zbog migranata koji ne poštuju zakon.

Govoreći u Londonu na marginama summita o zapadnom Balkanu, Merz je zaoštrio svoju retoriku, upozoravajući da strani državljani bez valjanih dozvola boravka uzrokuju probleme u Njemačkoj.

NJEMAČKA I MIGRANTI Merza napali njegovi zbog izjave: Pitajte svoje kćeri žele li deportaciju ilegalnih migranata
Merza napali njegovi zbog izjave: Pitajte svoje kćeri žele li deportaciju ilegalnih migranata

Kancelar se izravno osvrnuo na svoju prošlotjednu kontroverznu upotrebu izraza "slika grada", koji je široko kritiziran kao rasistički, sugerirajući da bi urbano stanovništvo - koje je raznolikije od ruralnih područja u Njemačkoj - trebalo biti meta deportacije.

- Ljudi s obiteljskom pozadinom migracije već su neizostavan dio našeg tržišta rada. Više ne možemo bez njih, bez obzira odakle dolaze, koje su boje kože i jesu li prva, druga, treća ili četvrta generacija koja živi i radi u Njemačkoj - dodao je.

No Merz je upozorio da migranti bez stalnih boravišnih dozvola koji ne rade i ne poštuju zakon uzrokuju probleme u Njemačkoj.

MILORAD SE BOJI Dodik: Njima treba veliki rat! Srbi su stradali svaki put kada se Njemačka naoružavala
Dodik: Njima treba veliki rat! Srbi su stradali svaki put kada se Njemačka naoružavala

- Mnogi od njih također određuju javnu sliku u našim gradovima. Zato se toliko ljudi u Njemačkoj i drugim zemljama Europske unije sada jednostavno boji kretati javnim prostorima - rekao je kancelar.

To uključuje željezničke kolodvore, podzemne željeznice i parkove.

- To utječe na cijele četvrti, što također uzrokuje velike probleme našoj policiji - dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025