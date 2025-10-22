Obavijesti

NJEMAČKA I MIGRANTI

Merza napali njegovi zbog izjave: Pitajte svoje kćeri žele li deportaciju ilegalnih migranata

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Annegret Hilse

Konzervativni vođa je implicirao da Njemačka ima sve veći problem seksualnih napada povezanih s migracijom, izjave koje su kritičari označili kao „opasne“ i „duboko neodgovorne

Njemački kancelar Friedrich Merz sugerirao je da bi „svatko tko ima kćer“ podržao njegov poziv na masovne deportacije migranata iz njemačkih gradova.

Konzervativni vođa je implicirao da Njemačka ima sve veći problem seksualnih napada povezanih s migracijom, izjave koje su kritičari označili kao „opasne“ i „duboko neodgovorne“, piše Daily Mail.

Merz, koji je preuzeo dužnost u svibnju s obećanjem da će povratiti birače od rastuće stranke Alternative für Deutschland (AfD), oštro je odgovorio novinaru koji ga je pitao hoće li se ispričati zbog ranijih komentara o migraciji.

„Ne znam imate li djecu, i kćeri među njima,“ rekao je novinaru u ponedjeljak. „Pitajte svoje kćeri, sumnjam da ćete dobiti prilično jasan i glasan odgovor.“ Odbio je popustiti dodajući: „Nemam što povući; naprotiv, naglašavam: moramo nešto promijeniti.“

Izjave su izazvale trenutačni bijes, a Dennis Radtke, visokopozicionirani član Merzove konzervativne stranke Kršćanskih demokrata (CDU), rekao je da ton kancelara nije dostojan njegove funkcije.

„Kao kancelar ima posebnu odgovornost za jedinstvo našeg društva, kulturu rasprave i pozitivan narativ za budućnost,“ rekao je Radtke. Ricarda Lang, zastupnica Zelenih, optužila je Merza da koristi sigurnost žena kao političko oružje.

„Možda su se i 'kćeri' zasitile da se Friedrich Merz brine o njihovim pravima i sigurnosti samo kad ih može iskoristiti za opravdavanje svojih potpuno nazadnih politika?“ napisala je na X.

Merzove izjave prošlog tjedna nagovijestile su da je sama raznolikost „problem“ u njemačkim gradovima.

