'Iduća tri tjedna su ključna da broj oboljelih ne raste rapidno'

Dobro je što smo to penjanje jako odgodili i penjanje ne ide prenaglo. Sljedećih nekoliko tjedana je kritično jer se dosta ljudi vratilo sa skijanja i rada u inozemstvu u Austriji i Sloveniji, a i tu je potres koji je doveo do toga da neki zaborave na mjere. Tu bi moglo biti novih slučajeva, rekla je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' u emisiji RTL Danas.

- Ako se uspijemo održati još tri tjedna da ne bude rapidnog rasta, mislim da smo na dobrom putu da budemo među zemljama koje su krenule izvrsno i koje su uspjele održati normalan porast broja oboljelih - poručila je.

Istaknula je da je dobro što u zadnjih dva dana nema duplog broja oboljelih, no napominje - ne smijemo se opustiti.

- To ljudima ne smije davati ideju da se mogu uljuljkati, da to nije opasno. Jako je važno kako ćemo se ponašati sljedeća tri do četiri tjedna, da se pridržavamo svih mjera i kao što kažem svi zajedno to možemo pobijediti i spriječiti štetu. Ja sam sigurna da to i želimo - rekla je Markotić.

Na pitanje kada će biti vrhunac zaraze, rekla je da ne želi predviđati i da bi svaka predikcija mogla biti pogrešna.

Dotaknula se i drugih zemalja i rekla da su Talijani i Španjolci cijelu situaciju shvatili - nonšalantno.

- U zemljama koje disciplinom pokušavaju spriječiti širenje zaraze, kao što su Njemačka, Hrvatska ili Južna Koreja, čini se da jednostavne, ali bitne mjere mogu značajno doprinijeti dobrom scenariju - rekla je.

Potvrdila je da se sve više ljudi testira jer je broj oboljelih porastao.

- Sad već malo šire gledamo, sve osobe koje su češće u kretanju koji se pojave s respiratornim simptomima dolaze u obzir da budu testirani - rekla je.