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BANJA LUKA

Igor Balukčić iz HDZ-a 1990. vodi u utrci za hrvatskog potpredsjednika RS-a

Piše HINA,
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Igor Balukčić iz HDZ-a 1990. vodi u utrci za hrvatskog potpredsjednika RS-a
Banja Luka: Milorad Dodik proglasio pobjedu Save Minića za predsjednika Republike Srpske | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Iako potpredsjednik Republike Srpske ima ograničene ovlasti u odnosu na predsjednika entiteta, ta je dužnost simbolički važna za malobrojnu hrvatsku zajednicu

Kandidat HDZ-a 1990. Igor Balukčić prešao je u nedjelju u vodstvo u utrci za hrvatskog potpredsjednika Republike Srpske nakon što je počelo brojanje glasova birača iz inozemstva, pristiglih poštom i iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine. 

Balukčić je zaostajao za Ivanom Begićem, kandidatom SDP-a BiH, za 452 glasa prije nego li su se otvorile vreće s dopisnim glasovima birača. 

Prema posljednjim podacima koje na svojoj internetskoj stranici u nedjelju osvježilo Središnje izborno povjerenstvo, kandidat HDZ-a 1990 ima 3.199, a Begić 2822 osvojenih glasova na izborima. Preostalo je obraditi manje od 1,5 posto glasova pristiglih iz inozemstva. 

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Glasovi iz inozemstva imaju često presudnu ulogu u konačnom ishodu rezultata izbora za hrvatskog potpredsjednika Republike Srpske zbog velikog broja Hrvata koji su tijekom rata prognani s područja toga entiteta.

Po podacima hrvatske strane tijekom rata s područja današnje Republike Srpske prognano je skoro 153.000 Hrvata. 

Za hrvatskog potpredsjednika na posljednjim Općim izborima u BiH kandidirali su se i trenutačno trećeplasirani Franjo Jukić kojega podupire koalicija predvođena HDZ-om BiH te Ivo Kamenjašević iz HSS-a.  

Odluka hrvatskih stranaka da na izbore izađu s trojicom kandidata Igorom Balukčićem, Franjom Jukićem i Ivom Kamenjaševićem oslabila je izglede izbora legitimnog hrvatskog političkog predstavnika u vodstvu Republike Srpske. 

Iako potpredsjednik Republike Srpske ima ograničene ovlasti u odnosu na predsjednika entiteta, ta je dužnost simbolički važna za malobrojnu hrvatsku zajednicu.

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