Igor Vujović o uvođenju eura: Ne bi me čudilo da ljudi hodaju s digitronima po trgovinama

Predsjednik udruge Potrošač Ivan Vujović gostovao je u Novom danu N1 televizije gdje je komentirao prava potrošača u Hrvatskoj, uoči uvođenja eura.

Kazao je kako već ima 'lovaca u mutnom'.

- Nisu svi trgovci loši, ima ih lošijih. Ulaz se nije puno poskupio, tu oni imaju možda sedam posto poskupljenja, možda, a mi smo svjedoci da su na policama trgovina 30 posto poskupljenja. Ako nisu dosad podigli cijene, ne razumijem zašto su sad podigli cijene 30 posto, posebice ovih osnovnih namirnica- rekao je Vujović.

Tajni kupci koji se spominju u zadnje vrijeme neće regulirati lov u mutnom i poskupljenja, već će provjeravati čisto preračunavanje iz kuna u eure.

- Ako naiđu na nepravilnosti, mogu podnijeti zahtjev Državnom inspektoratu, a isto to mogu i građani, i Državni inspektorat koji je nadležan provest će nadzor i ako se utvrdi da je trgovina radila protiv zakona, ona će biti sankcionirana- rekao je.

Građani u Hrvatskoj našli su se u nezavidnoj situaciji kada ih je u isto vrijeme pogodila i konverzija i inflacija, no cijene se ne smiju dirati, kaže.

- Zna se kako se postavljaju cjenici, nema zaokruživanja, nema veze je li cijena u kunama ili u eurima, cijena je cijena- rekao je Vujović.

Dodao je kako se ne bi iznenadio da nakon uvođenja eura kupci u trgovinama putem digitrona provjeravaju cijene i konverziju.

- Potrošači su u Hrvatskoj vrlo neinformirani. Naravno da će tu u početku biti problema s temeljnim matematičkim načelima, bit će malo teže preračunati, ali ne bi potrošači to trebali ni raditi. To je posao trgovca, ali ja moram imati povjerenja da će on to napraviti u skladu sa zakonom- rekao je.

Problem Hrvatske je i u činjenici da smo zakasnili s kampanjom te informiranjem građana oko uvođenja eura. Za usporedbu, Slovenija je dvije godine radila na tome pa je konverziju napravila bez problema.

- Zakasnili jesmo, ali nema veze, nećemo sada plakati nad prolivenim mlijekom. Tu smo gdje jesmo, ne bih dizao tenzije, vjerujem da će se sve napraviti kako treba. Tu ovisi puno i o BDP-u. Svi pričamo o trgovcima, ali financijske usluge, krediti, banke, tu ljudi moraju biti jako oprezni. Svaki potrošač ide s nekim povjerenjem prema davatelju usluga i trgovcu, a sad vidjet ćemo što će se dogoditi. Tu ćemo biti suočeni s ljudskim faktorima, ne sa zakonima- rekao je.

Često spominjane crne liste trgovaca ocijenio je vrlo diskutabilnima.

- S jedne strane su dobre, da se građane informira koji trgovac ne posluje sukladno zakonu, a ima i dobrih trgovaca i sad ako mu se dogodilo nešto omaškom, nije u redu da ga se stavlja na crnu listu i nanosi mu se poslovna šteta- rekao je Vujović.

Rast cijena, posebice cijena ulja i kruha, nazvao je bezobraznim, osobito kada se u obzir uzmu mjere Vlade.

- Tu je korišten lov u mutnom i neopravdano dizanje cijena. To poskupljenje je krenulo od korone, na zimu 2021. godine. Danas je kruh već 16 kuna. Mirovine se nisu povećale, plaće radnicima se nisu povećale- rekao je.

Kazao je da su najodgovorniji, najpažljiviji te najbolje informirani potrošači- umirovljenici.

- Najbolje znaju potrošačka prava, a i nije ih sram pitati kad nešto ne znaju- rekao je, dodavši da je mladim ljudima puno više neugodno pitati i pokazati svoju neupućenost.

Istaknuo je i da je Hrvatska petu godinu po potrošačkim pravima i informiranosti građana zadnja u Europi, odnosno na 27. mjestu.

- Da nema to zadnje mjesto, mi vjerojatno ne bismo ni bili na ljestvici. U jako smo lošem stanju. Sav teret prebačen je na leđa potrošača, a oni su jako slabo informirani, ne znaju svoja prava i onda imamo to što imamo – trgovci i davatelji usluga rade što hoće- rekao je šef udruge Potrošač.

Zakoni nam nisu loši, međutim provedba nije dobra, dodaje.

- Zakoni su harmonizirani sa zakonima Europske unije, nadograđuju se da potrošač bude što zaštićeniji, ali s obzirom na primjenu, zakoni su na Marsu, a mi smo još na Zemlji. Dakle, nema primjene- rekao je.

