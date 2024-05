U više od 50 posto slučajeva femicida u Hrvatskoj počinitelj je bio bliska muška osoba

Na međunarodnoj razini počinitelj femicida je u 30 do 40 posto slučajeva bliska muška osoba, u Hrvatskoj je to iznad 50 posto, a u posljednjih pet mjeseci čak 90 posto, rekla je na predstavljanju publikacije o femicidu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Publikacija "Ili moja, ili ničija!" rezultat je projekta koji podržava Zaklada Solidarna u okviru Fonda za žene kroz Program za razvoj civilnog društva i bavi se problematikom intimnog partnerskog femicida u razdoblju od 2016. do 2023. godine. U Zagrebu je u ponedjeljak predstavljena kroz statistički prikaz 56 slučajeva zločina.

Na međunarodnoj razini ne postoji općeprihvaćena definicija, no prihvaćeno je da je femicid rodno uvjetovano ubojstvo žene te da je motiv ubojstva spol ili rod žrtve. Najčešće je riječ o namjernom i predvidljivom ubojstvu žene koje je počinio njezin sadašnji ili bivši intimni partner.

"Bilo je važno napraviti ovakvo istraživanje da se vidi da je intimni partnerski femicid planiran i namjeran, da ima svoje obrasce, koji postaju uočljivi kada maknemo slojeve predrasuda i mitova, prema kojima je nasilje nad ženama incident ili 'ljubavna razmirica'", rekla je autorica publikacije Dunja Bonacci Skenderović.

Prepoznavanje obrasca i dinamike femicida omogućava i bolju prevenciju.

"Čitajući sve te medijske napise koji su nerijetko opisivali epiloge femicida, odnosno sudske presude, shvatila sam da se on, kao krajnji oblik nasilja nad ženama, percipira kao tragedija koja se ne može spriječiti, u kojoj je počinitelj ili lud od ljubomore ili je ubio ženu u afektu, implicirajući da ga je žrtva isprovocirala. Shvatila sam da taj obrazac ne podržavaju samo mediji, već se može čuti i na sudovima", istaknula je Bonacci Skenderović.

Ljubičić: Hrvatska napredovala u pravnom okviru, no teško je mijenjati društvenu svijest

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić naglasila je da je Hrvatska napredovala u konstrukciji pravnog okvira, no, dodala je, teško je mijenjati društvenu svijest. "Potrebna je edukacija o tome što znači primjena ustavnog načela ravnopravnosti spolova i ravnopravnih odnosa u partnerskim vezama. I to u odgojno-obrazovnom sustavu, edukacijom stručnih osoba pred kojima se pojavljuje takva situacija i putem medija koji imaju veliki utjecaj", rekla je Ljubičić.

Kada je partnerski femicid u pitanju, najveći broj žrtava i počinitelja ima između 45 i 59 godina. Najmlađa žrtva imala je 16, a najmlađi počinitelj 19 godina. U gotovo polovici slučajeva korišteno je hladno oružje, najčešće nož. Vatreno oružje u najvećem broju slučajeva počinitelji su posjedovali ilegalno, a u 20 posto bila je riječ o službenom oružju policajaca.

U više od polovice slučajeva zločin je počinjen u zajedničkom kućanstvu, a u više od 20 u javnom prostoru. Iz publikacije je vidljivo da femicid nije incident i zločin iz strasti nego namjerno i planirano ubojstvo koje se odvija po obrascu.

"Pojedina ubojstva posljedica su prisilnog odnosa između počinitelja i žrtve. Najčešće je prethodilo međusobno prijavljivanje nasilničkog ponašanja, gdje vidimo da određene institucije nisu odradile svoj posao", rekla je pravobraniteljica.

Istaknula je da su okidači brojni, od napuštanja partnerske zajednice, ljubomora, do ovisnosti i posjedovanja oružja.

Poražavajuća je činjenica da Hrvatska negativnim trendom iskače iz europskih statističkih okvira.

"Na međunarodnoj razini femicid od strane muške bliske osobe događa se u 30 do 40 posto. U Hrvatskoj je u padu broj ubijenih žena na godišnjoj razini, no broj onih koje su ubili intimni partneri je viši od 50 posto. U posljednjih pet mjeseci, od pet femicida, četiri su intimni partnerski, što znači 90 posto. Žene nam ubijaju njima bliske muške osobe", poručila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.